CRR'de Ali Perret ve Ricky Ford'dan caz düellosu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 1 Kasım Cuma akşamı, caz dünyasının iki önemli ismi Ali Perret ve Ricky Ford'un müzikal düellosuna ev sahipliği yapacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Big Band Battle: The Clash of the Titans" başlıklı müzikal düelloda caz orkestraları sahnede kıyasıya bir müzikal atışma gerçekleştirecek.

Giriş: 22.10.2024 - 00:03 Güncelleme: 22.10.2024 - 00:03

