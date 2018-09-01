Cruz Azul - Veracruz maçı rakamları

Cruz Azul ve Veracruz, 02 Eylül 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. Cruz Azul 17 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Veracruz 7 puanda ve 15. sırada. Cruz Azul son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Veracruz, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 558 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cruz Azul kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Veracruz sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Cruz Azul son haftadaki Veracruz müsabasında 1-0 kazandı.

Veracruz ise Cruz Azul karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Cruz Azul, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cruz Azul, kendi sahasında 8 gol attı, 0 gol yedi.

Veracruz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Veracruz, 2 gol atarken 7 gol yedi.

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