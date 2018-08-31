Crystal Palace - Southampton maçı öncesi rakamlar

İngiltere Premier Lig maçında Crystal Palace ile Southampton, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 3 puanlı Crystal Palace 10. sırada bulunuyor, Southampton 1 puana sahip ve 17. sırada. Crystal Palace, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Southampton son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 116 kodlu maçı oynayanlar; Crystal Palace galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Southampton galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Crystal Palace önceki hafta West Bromwich mücadelesinde 2-0 kazandı.

Southampton ise Manchester City maçında 0-1 yenildi.

Crystal Palace, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Southampton, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Southampton 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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