CS U Craiova - Concordia Chiajna düellosu

CS U Craiova ve Concordia Chiajna, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. CS U Craiova 5 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Concordia Chiajna 4 puanda ve 12. sırada. CS U Craiova son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Concordia Chiajna, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 742. İddaa'da CS U Craiova kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Concordia Chiajna kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

CS U Craiova önceki hafta Juventus Bucureşti mücadelesinde 3-1 kazandı.

Concordia Chiajna ise Astra Ploiesti maçında 1-2 yenildi.

CS U Craiova, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. CS U Craiova, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Concordia Chiajna, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Concordia Chiajna 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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