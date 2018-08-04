CSKA Moscow - Rostov maçı heyecanı

CSKA Moscow ve Rostov, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi CSKA Moscow 1 puanla 7. sırada, Rostov 3 puanla 4. sırada bulunuyor. CSKA Moscow son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Rostov son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 538 kodlu maçı oynayanlar; CSKA Moscow galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, Rostov galibiyet oranı 3.30. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.
CSKA Moscow son hafta oynanan Anzhi maçında 2-1 kazandı.
Rostov ise Ural maçında 1-0 kazandı.
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