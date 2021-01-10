Çukur 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 111. fragman izle

Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında; Yamaç ve Çukur, Cengiz'in işini bitirmek için harekete geçerken, Cumali'nin yaralandığı ve Yamaç'ın tehlikede olduğu anlar dikkat çekiyor. Saldırıyı gerçekleştiren gizemli kişinin kim olduğu ise büyük merak konusu oluyor.

ÇUKUR 111. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?



Erdenetler'in sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur’un başına gelenler merak konusu olacak. Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay’ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay’ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak. Ogeday’ın ölümü sonrası Cengiz’e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!