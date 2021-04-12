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Çukur 124. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur 124. bölümde neler olacak?

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 124. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Karaca ile ilgili flaş gelişme damga vuracak. İşte merakla araştırılan Çukur 124. yeni bölüm ilk ön izleme sahnesi...

Çukur 124. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur 124. bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"BEKLETMEDİK YA..."

Cumali Koçovalı'nın eski haline geri dönerek Yamaç'ın karşısına çıktığı sahnede heyecan doruklara ulaşıyor. Cumali'nin yeniden harekete geçmesiyle Çukur'da nelerin değişeceği merakla bekleniyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesecek.

İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek. Karaca'nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak.

Celasun'dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek. Bu bilgi Amca ve Karaca'yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak.

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