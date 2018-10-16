Çukur'un bu akşam yayınlanan bölümü yine izleyiciyi ekranlara kilitledi. Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor. Çukur'un yayınlanan son bölümü ve yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

ÇUKUR 39. YENİ BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI MI?

Bu akşam izleyicinin nefes almadan seyrettiği Çukur'un yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Ancak Çukur'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur 39. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

ÇUKUR 38. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur bu akşam 2. sezonun 5. bölümüyle ekrana geldi. Karakuzuların bozgununa uğrayan Koçovalılar, hızlıca toparlanıp yeniden atağa geçti. Selim, ne pahasına olursa olsun babası İdris’le bağlantı kurabilmek için çabaladı. Aliço’nun İdris’in kapısını çalması gelecekteki fırtınanın ilk sinyallerini verdi. Sultan’ın yanında İdris’in geçmişte âşık olduğu Meliha’nın adının söylenmesi tansiyonu tırmandırdı. Bu sırada Koçovalıların karşısına yeni bir tehdit unsuru çıkarken tehlike ve aksiyonun dozu da arttırdı.

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