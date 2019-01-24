Çukur 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yamaç’ın kendine gelmesiyle rahat bir nefes alan Selim, onu vuran kişinin peşine düşüyor. Yamaç’ın “Yüz tanıdık birinin yüzüydü. Bir dost yüzü, kardeş yüzü…” sözleriyle hainin içlerinden biri olduğunu öğrenen Selim şaşkınlığını gizleyemiyor. “Yamaç’ı kim vurdu?” sorusunun cevabını izleyiciler büyük bir merakla bekliyor. İşte, diziye dair tüm detaylar...

ÇUKUR 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR’DA NELER OLMUŞTU?

Çukur’un ekrana gelen 2. sezonun 16. bölümünde Vartolu’ya olan öfkesi sönmeyen Cumali, onu mezarlığa götürerek Vartolu’yla karşı karşıya geldi. Geçmişin defterlerini açarak birbirlerine hesap soran ikilinin düellosu tansiyonu yükseltti. Yeniden bir oğlunu kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan İdris’in gelip, “Yamaç vuruldu!” sözü ikisinin ayrılmasını sağladı.

Kurşunların hedefi olan Yamaç onu vuran kişiyi görünce şoke olurken, izleyiciler bölüm boyunca “Yamaç’ı kim vurdu?” sorusunun cevabını büyük bir heyecanla bekledi. Bu soru henüz gizemini korurken bölüm boyunca uykusunda kılıktan kılığa bürünen Aliço ile birlikte geçmişte yolculuk yapan Yamaç, yaşam savaşı verdi. Hastane koridorunda ailesini gören Yamaç, Aliço’nun “Yaşamak istediğine emin misin?” sorusu karşısında gördüğü manzara sonucu büyük bir şaşkınlık yaşadı.

ÇUKUR 49. BÖLÜM İZLE

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.