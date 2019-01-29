Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Sena’ya kendini Fikret olarak tanıtan Mahsun, hiç beklemediği bir anda elinde silahını ona doğrultmuş Sena’yı görüyor. Mahsun, yaşadığı şokla elindeki kar küresini yere düşürürken, Sena’nın neler yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR 51. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

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Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 17. bölümünde Çukur çocukları arasında tansiyonun giderek yükseldiğini gören Vartolu, çocukları engellemek isterken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Vartolu tarafından vurulan ve Ayşe’nin evine sığınan Çeto’ya yardım eden Ayşe kurşunu çıkarmaya çalıştı. Selim’le yüzleşen Sena, kendini Fikret olan tanıtan kişinin Mahsun olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Yamaç’ın hayati tehlikeyi atlatıp, gözlerini açmasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Oğlu Yamaç’ın başından bir an bile ayrılmayan Sultan, Yamaç’ın uyandığı haberini vermek için sevinçle dışarı çıktığı sırada Meliha ve İdris’i bir arada gördü. Yamaç’tan kendisini vuran kişiyi öğrenmek isteyen Selim, Yamaç’ın tanıdık biriydi itirafıyla neye uğradığını şaşırdı. Çukur’un durumunu gören Vartolu, Cumali’den düzeni sağlamasını isterken kendisi de kontrolü elden bırakmadı. Her yerde Çeto’yu arayan Mahsun, sonunda Çeto’ya ulaşarak onu Çukur’dan çıkardı. Cumali’nin Vartolu’ya öfkesi dinmezken, ikilinin başta Meke olmak üzere Çukur’un çocuklarıyla buluşma anı duyulan silah sesiyle kesildi.

ÇUKUR 50. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 4 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!