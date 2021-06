Çukur dizisi final bölümü ile diziseverleri ekran başına bağladı. 4 sezondur Pazartesi akşamları yeni bölümlerle sevenlerinin karşısına çıkan Çukur finalden hemen önce yayınlanan bölümünde "Yamaç ölüyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Peki Çukur Yamaç ölüyor mu? Çukur Aras Bulut İynemli dizide ölecek mi?

ÇUKUR YAMAÇ ÖLÜYOR MU?

Yamaç Koçovalı'nın ölüp ölmeyeceği heyecanla beklenen final bölümünde ortaya çıkacak.



Koçovalıların kaldığı güvenli evin yerini tespit eden Şahram, adamlarına saldırı emrini verdi ve Şahram'ın adamları, Koçovalı kadınlarının bulunduğu eve saldırı düzenledi. Mücadele eden kadınlar, Şahram'ın adamlarından güçlükle kurtularak güvenli evden çıkmayı başardılar. Eve geri dönen Yamaç, Vartolu, Cumali, Medet ve Metin ise gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadılar. Kadınların evde olmadığını gören Yamaç, ailesinin Amca'nın eline düştüğünü düşünerek kendini feda etti.

ÇUKUR'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur’un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek. Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur’un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.