'Çukur'da beklenen büyük savaş başladı! 0:00 / 0:00

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Pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizi Çukur'da dün akşam, Karaca ve Celasun'un, Amca tarafından öldürüldüğü ortaya çıkınca Çukur'da beklenen büyük savaş başladı. Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelerek, Amca'nın peşine düştü.

Yamaç ve peşindekileri atlatmak isteyen Nedim, kendisini yem olarak kullandı ve Amca'nın güvenli bir eve geçmesini sağladı. Koçovalılar ise yakaladıkları Nedim'in, ellerinden kaçmasına izin vererek onu takibe aldılar ve yaptıkları plan sonucunda Amca'ya ulaştılar.

Aksiyon dolu anların soluksuz izlendiği bölümün final sahnesi herkesi şoke etti. Cumali Amca, bir helikopterle kaçmayı başarırken geride kalan Nedim, Vartolu tarafından öldürüldü. Nedim karakterine hayat veren başarılı oyuncu İlkay Akdağlı, diziye veda etti. Amca'yı ellerinden kaçıran Yamaç'ın, "Biz bitti demeden bitmez!" sözleri, Koçovalı kardeşlerin intikamlarından vazgeçmeyeceğini gösterirken, yaşanacak büyük hesaplaşma şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

İşte heyecan dolu o anlar;

SOSYAL MEDYA #BİZAİLEYİZ DEDİ

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.58 izlenme oranı (reyting),17.60 izlenme payı (share),Total’de 8.21 izlenme oranı (reyting),18.07 izlenme payı (share),AB'de 7.72 izlenme oranı (reyting),16.69 izlenme payı (share) elde etti. #bizaileyiz etiketi Twitter Türkiye'de 6 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

ÇUKUR, YENİDEN CUMALİ'NİN YANINDA

Çukurlular, genç yaşta kaybettikleri Karaca ve Celasun'u sonsuzluğa uğurladılar. Kızını kaybetmenin acısıyla sarsılan Ayşe, Karaca'nın ölümünden tüm Koçovalıları sorumlu tuttu. Ayşe'nin ağır sözlerinden sonra Cumali, Amca'ya saldırmak üzere harekete geçti.

Kahvenin önünde Cumali'nin yolunu kesen Çukurlu gençler, ona katılmak istediğini söyleseler de, daha önce Amca'nın yanında yer aldıkları için hala büyük bir öfke duyan Cumali, herkese sert tepki gösterdi. Cumali, Akın, Metin ve Meke, Amca'nın deposuna saldırı düzenledi ancak burada kapana kısıldılar. Zor durumda kalan dörtlüyü, Damla'nın organize ettiği Çukurlular kurtardı. Cumali ise Amca'yı saklandığı yerden dışarı çıkarabilmek için güçlü bir mesaj göndermek gerektiğini söyledi ve depodaki tüm malları yaktı.

Çukur, Cumali'nin yanında;

Çukur'un ateşli mesajı;

KOÇOVALI KARDEŞLERİN DUYGU DOLU ANLARI

Amca'nın yaptıklarının ortaya çıkması üzerine yaşananlardan kendisini sorumlu tutan Vartolu, büyük bir yıkım yaşadı. Yamaç ise Vartolu'yu yalnız bırakmadı. Vartolu'nun yaşadığı vicdan azabıyla kendisine zarar vermesini istemeyen Yamaç, elinden geleni yaparken, iki kardeşin duygu dolu anları izleyenleri derinden etkiledi. Cumali de Salih'e desteğini gösterirken, Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelerek birbirine kenetlendi.

"Abi... Beni yalnız bırakma"