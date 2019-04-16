Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Baykal’ın mezarının boş olduğunu öğrendikten sonra Baykal’ın mekanını basan Yamaç, onun sahte Baykal olduğunu anladı. Remzi tarafından öldürüleceğini anlayan sahte Baykal, Yamaç’tan yardım istedi. Gerçek patronun kim olduğunu Yamaç’a söylemeye karar veren sahte Baykal ile Yamaç’ın karşı karşıya geldiği dakikalarda nefesler tutuldu. Yamaç, gerçeklere bir adım daha yaklaşırken Yüzüklü’nün sürpriz bir şekilde uzaktan bu ana tanık olduğu ve sahte Baykal’ı vurduğu anlar ekran başındakileri şoke etti.



İşte Sahte Baykal’ın vurulduğu o an;





YAMAÇ VE MELİHA KARŞI KARŞIYA!



Sena’yı kaybettiği Gül Pavyon’a geri dönen Yamaç’ın su dolu akvaryuma girdiği anlar ise nefesleri kesti. Sena’yı kaybettiği o anlara geri dönen Yamaç, akvaryumun kapaklarının aniden kapanmasıyla ekran başındakilere korku dolu anlar yaşattı. Yüzüklü’nün, “Sevdiklerini koruyamamak nasılmış sen de öğreneceksin!” sözlerinin yankılandığı bölümde kendine gelen Yamaç, Yüzüklü’nün peşinden gitti. Kıran kırana bir kovalamacanın sonunda Yüzüklü köşeye sıkışsa da Yamaç’ın elinden kaçmayı başardı. Gül Pavyon’un afişinden Sena’nın ölümüyle ilgili bir iz bulmaya çalışan Yamaç, Aliço’nun yardımıyla soluğu Meliha’nın yanında aldı. İdris ve Meliha’nın geçmişinden gelen bir fotoğraf karesi, eski defterlerin yeniden açılmasına neden oldu.



İşte Yamaç’ın, Meliha ile yüzleştiği anlar;



#ÇUKURAGEL, SOSYAL MEDYADA ZİRVEDE!



Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.08 izlenme oranı (rating),20.96 izlenme payı (share),AB’de 9.45 izlenme oranı (rating),21.69 izlenme payı (share),Total’de ise 9.65 izlenme oranı (rating),20.66 izlenme payı (share) elde etti. #çukuragel etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat 20 dakika, dünyada ise 4 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.



ÇUKUR’UN YENİ ŞARKISI ‘ÇUKURUN DİBİ’ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI!



Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde ilk defa izleyicilerle buluşan Çukur’un yeni şarkısı ‘Çukurun Dibi’ büyük beğeni topladı. Beste ve düzenlemenin Saki Çimen’e, yorum ve sözlerin Ahmet Tetik’e ait olduğu şarkı, “Çözdüm bu yolu, on kere çözdüm. Bu çukurun dibini gördüm. Geçmişi içime gömdüm. Tek nefeste!” sözleriyle dikkat çekti. İlk bölümünden bu yana dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından söz ettiren Çukur, sevilen eserlerine bir yenisini daha ekledi.



İşte Çukur’un yeni şarkısı “Çukurun Dibi”:





TİMSAH, ÇUKUR’DA FIRTINALAR ESTİRDİ!



Sedat’ın intikamını almak için Çukur’a gelen Timsah, daha ilk dakikadan tehlikeli yüzünü gösterirken, mahallede fırtınalar estireceğinin sinyallerini verdi. Yamaç’ın nerede olduğunu söylemeyen mahalle sakinini öldüren ve “Sevgili Yamaç seni arıyorum. Mesajımı aldığında beni mutlaka ara!” notuyla Koçovalılara çok sert bir mesaj gönderen Timsah’ın bir sonraki hedefi Cumali oldu. Timsah tarafından rehin alınan Cumali’ye neler olacağı merakla beklenecek.



Ve Timsah Çukur’da:

‘Çukur’, yeni bölümüyle 22 Nisan Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

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