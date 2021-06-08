'Çukur'dan muhteşem veda!

Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı, kısa sürede bir kültüre dönüşen, pek çok "ilk"e ve "unutulmaz"a imza atan 'Çukur', seyircisine sürprizlerle dolu bir gala gecesi ve final bölümüyle veda etti. Oyuncuların performanslarıyla renklenen gala gecesiyle başlayan yayının ardından duygu yüklü anlarla dolu final bölümüyle izleyenlerin yıllar boyu unutamayacağı bir vedaya imza attı.

2017 yılında yayın hayatına başlayan ve pazartesi akşamları hem ekranlara hem de sosyal medyaya damgasını vuran, ünü ülke sınırlarını aşan, bir alt kültüre de dönüşen 'Çukur', dün akşam izleyicilerine veda etti. 4 sene boyunca ekran başındakilere sayısız önemli mesaj veren, pek çok duyguyu hatırlatan, aksiyon dolu anlara ev sahipliği yapan dizinin heyecanla beklenen final bölümü öncesi TEMA Vakfı, Show TV ve Ay Yapım işbirliğiyle imza atılan gala gecesi ekranlara geldi. 'Çukur' oyuncuları ile birlikte yönetmen Sinan Öztürk ve tüm kamera arkası ekibin bir araya geldiği gecede herkes "Doğa Nefes Alsın" diyerek ekran başındaki izleyicilere seslendi.

Ebru Akel ve Uğur Yıldıran'ın sunuculuğunda gerçekleşen geceye 'Çukur' sokaklarından geçen müzikler damgasını vurdu. Geçtiğimiz sene 'Çukur' erkekleri Çukurspor olarak "Nere Gitsen Çukur Orda" şarkısını seslendirmişlerdi. Bu yıl ise dizinin kadınları atak olarak 'Bi Dinle' derken, şarkıyı ve stüdyoya girdikleri anın yansıdığı özel klibi ilk defa bu gecede seyircilerle paylaştılar. Toygar Işıklı ve Kamufle'nin 'Savaşın İçindeyim' adlı parçayı seslendirdikleri gecede tüm oyuncular "Doğa Nefes Alsın" sloganına dikkat çekti.

Gala gecesinin ardından "Son Dans" ve "Çukur Veda" etiketleri ile 'Çukur'un final bölümü izleyicilerle buluştu. 'Çukur' hem reytinglerde üç kategoride birden hem de sosyal medyada final bölümüyle adını son kez zirveye yazdırdı. Koçovalı ailesinin Amca'dan zorlu bir mücadele sonucunda kurtuluşuna tanık olduğumuz final bölümünün sonunda duygu dolu anlar yaşandı.

Diziye ölerek veda eden birçok karakteri Yamaç'ın gözünden gördüğümüz son sahnede izleyenler gözyaşlarını tutamadılar. Tüm karakterlerine özel bir saygı duruşuyla ekranlara veda eden 'Çukur', Türkiye televizyon tarihine sayısız unutulmaz an katarak adını altın harflerle yazdırdı.

Seyirciler ekran başına kilitlenirken tüm 'Çukur' ekibi de son kez bir araya gelerek bölümü hep beraber izledi. Duygu dolu anların yaşandığı ve gözyaşlarının tutulamadığı gecede ekip final bölümü heyecanını büyük bir coşkuyla yaşadı.

'Çukur' final bölümünde, yakında başlayacak olan Show TV'nin iddialı dizisi "Üç Kuruş"a da selam gönderdi.