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'Çukur' zirveye adını yazdırmaya devam ediyor!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümü seyircilerden tam not alarak zirvedeki yerini korudu. Heyecanın hız kesmediği bölüm seyircileri ekran başına kilitlerken, sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki savaşa hızla dahil olan ve dengeleri sert şekilde değiştiren Kulkan'ın, Yamaç'a karşı beklenmedik hamlesi ise finalde herkesi şoke etti

'Çukur' zirveye adını yazdırmaya devam ediyor!
HABERTURK.COM

Show TV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde İdris'in kahvesinde oturan Yamaç, kendisine gelen 2 ayrı kargo ile hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Kulkan, hem Efsun'u hem Nehir'i büyük bir tehlikenin içine atarak, Yamaç'ı çok zor bir durumun içinde bıraktı. Kulkan, Efsun ve Nehir'i kurtarması için Yamaç'a çözmesi gereken iki bilmece verdi. Yamaç için artık tek bir şans vardı. Ya Efsun'u ya da Nehir'i kurtaracaktı!

İşte anlar;

SOSYAL MEDYA #BİLMECE DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 9.39 izlenme oranı (reyting),18.60 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, ABC1 20+'da 8.35 izlenme oranı (reyting),16.16 izlenme payı (share),AB'de 6.46 izlenme oranı (reyting),13.67 izlenme payı (share) elde etti. #bilmece etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat 25 dakika, dünyada ise 1 saat boyunca TT listesinde kaldı. Zirveye adını yazdıran bölüm #çukur etiketiyle de 9 saat 50 dakika boyunca gündemde yer aldı.

Yamaç'ın, yaşasaydı 26 yaşına girecek olan Sena'nın doğum gününü kutladığı duygusal anlar da izleyenleri derinden etkilemeyi başardı. Yamaç, 3 saat 20 dakika boyunca, Sena ise 3 saat 45 dakika boyunca sosyal medyada konuşularak gündeme girdi.

"Nice yıllara gülüm..."

CENGİZ ERDENET'E KARŞI BÜYÜK PLAN!

Cengiz Erdenet, gözlerini bir hastanede açtı. Doktor Yamaç, hasta bakıcı Cumali ve hemşire Damla'yı karşısında gören Cengiz, kendisinin holding sahibi olduğunu ve başka yere ait olduğunu dile getirse de kimseyi kendine inandıramadı. Cengiz'in beynini yıkamak için zekice bir plan kuran Çukur, aşama aşama ilerledi ve Cengiz Erdenet'e kim olduğunu unutturarak "Cengiz Mardin" adında biri olduğuna inandırmaya çalıştı.

"Senin adın Cengiz Mardin..."

NEDİM'DEN KOÇOVALILAR'A SÜRPRİZ TEKLİF!

Çukur'a gelip Yamaç'ı ziyaret eden Nedim ise sürpriz bir teklif sundu. Yamaç'ın yardımına karşılık Cengiz'in defterlerini tutan kişinin adını vereceğini söyleyen Nedim'i, Yamaç geri çevirdi. Ancak daha sonra bu teklifi Cumali'ye anlatan Yamaç, abisinin önerisiyle Nedim ile anlaşmaya karar verdi. Teklifi kabul eden Yamaç ve Cumali, Afganistan'dan gelecek olan Yasmin'i güvende tutmak için hareket geçti.

Koçovalılar, Yasmin'i korumak için götürürken saldırıya uğradı ve saldırı sonucunda Yasmin kaçırıldı. Yasmin'i kaçıran kişiler ise hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Yasmin'in yerine, Çukur'un kadınlarından birisi geçmişti. Kaçıran kişiyi öldürüp, Yasmin'i güvende tutan Çukur, böylelikle bir işin daha üstesinden başarıyla geldi.

Çukur'dan akıl oyunu;

SEREN, OLGA'YI VURDU!

Yasmin'i güven altına aldıktan sonra Yamaç ve Cumali, Cengiz'in defterlerini tutan kişinin Olga olduğunu öğrendi. Cengiz Erdenet'in tüm hesap işlerini tutan Olga, yanında sakladığı defteri Yamaç'a kaptırdı. Yamaç, belgeleri ele geçirdikten sonra Olga'yı Seren'in eline bıraktı. Babasının intikamını almak isteyen Seren ise Olga'yı öldürdü.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.

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