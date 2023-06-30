Aziz Müslümanlar!

Yaz tatili çocuklarımızın, zamanını telefon ve bilgisayarla ya da faydasız meşguliyetlerle heba ettikleri günler olmasın. Bu yaz, sevgili yavrularımızın ellerinde Elif-ba cüzleri ve Kur’an-ı Kerimlerle camilere koştukları güzel bir mevsim olsun. Bu yaz, biricik evlatlarımızın minik kalplerinin Kur’an’ı öğrenme heyecanı ile çarptığı müstesna bir zaman dilimi olsun. Bu yaz, çocuklarımızın saf yüreklerine iman mayası çaldığımız, ruhlarını Kur’an ahlakı ve Peygamber sevgisi ile bezediğimiz bereketli günler olsun. Bu yaz, göz aydınlığı çocuklarımızın pırıl pırıl kalplerine İslam’ın güzelliklerinin nakış nakış işlendiği güzide bir dönem olsun.