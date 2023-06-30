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Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı: Çocuklarımızın Üzerimizde Hakkı Var

Müslümanlara pek çok öğüt sunan Cuma Hutbesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta birbirinden farklı konularda ele alınan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu 'Çocuklarımızın Üzerimizde Hakkı Var' oldu. İşte 30 Haziran 2023 haftanın Cuma hutbesi konusu ve tam metni...

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  • CUMA HUTBESİ KONUSU 30 Haziran 2023 | Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni ve okunuşu

     Haftanın Cuma hutbesi konusu belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta farklı konularda yayınlanan Cuma hutbesinin konusu dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Haftanın Cuma hutbesi konusu 'Çocuklarımızın Üzerimizde Hakkı Var' olarak belirlenirken "Onlar, bize Rabbimizin emanetidir. Hanelerimizin süsü, ailemizin neşesidir. Göz aydınlığımız, geleceğe bırakacağımız en değerli mirasımızdır." ifadelerine yer verildi. İşte 30 Haziran Cuma hutbesi konusu ve metni...
  • CUMA HUTBESİ KONUSU 30 Haziran 2023 | Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni ve okunuşu

    CUMA HUTBESİ KONUSU 30 HAZİRAN 2023: ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİMİZDE HAKKI VAR

    Muhterem Müslümanlar!

    Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. Büyük mükâfat Allah’ın katındadır.”

     

    Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”
  • CUMA HUTBESİ KONUSU 30 Haziran 2023 | Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni ve okunuşu

    Aziz Müminler!

     

    Çocuklarımız, Cenâb-ı Hakk’ın bizlere bahşettiği en güzel nimetlerinden, en değerli hediyelerinden biridir. Onlar, bize Rabbimizin emanetidir. Hanelerimizin süsü, ailemizin neşesidir. Göz aydınlığımız, geleceğe bırakacağımız en değerli mirasımızdır.
  • CUMA HUTBESİ KONUSU 30 Haziran 2023 | Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni ve okunuşu

    Değerli Müslümanlar!

     

    Çocuklarımız tertemiz bir fıtratla dünyaya gözlerini açarlar. Onların özünde doğruluk, ruhunda iyilik vardır. Çocuklar, anne babalarını takip ederler. Bu yüzden, yavrularımızın saf ve temiz fıtratlarını korumaları için bize düşen sorumluluklar vardır. Milli ve manevi değerlerimizin ışığında yetişmeleri için hepimize düşen görevler vardır.
  • CUMA HUTBESİ KONUSU 30 Haziran 2023 | Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni ve okunuşu

    Kıymetli Anne-Babalar!

     

    Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا “Çocuğunun senin üzerinde hakkı var.” buyurmaktadır. Çocuklarımıza helal lokma yedirmek, güzel ve temiz elbiseler giydirmek, iyi bir eğitim almalarını sağlamak öncelikli görevimizdir. Evlatlarımızı Allah’a iyi bir kul, milletine ve insanlığa faydalı bir kişi olarak yetiştirmek önemli vazifelerimizdendir. Şahsiyet ve karakterlerini İslam ahlakıyla şekillendirmek, örf ve adetlerimizi öğrenmelerine rehberlik etmek onların üzerimizdeki hakkıdır.
  • CUMA HUTBESİ KONUSU 30 Haziran 2023 | Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni ve okunuşu

    Kıymetli Kardeşlerim!

     

    Çocuklarımız bu yılki eğitim-öğretim dönemlerini tamamladı. Yaz tatiline girdik. Önümüzdeki Pazartesi günü Yaz Kur’an kurslarımız başlıyor. Yaz Kur’an kursları, çocuklarımızın yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ve temel dini bilgileri öğrenmeleri, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’i tanımaları için iyi bir fırsattır. Caminin manevi havasını teneffüs etmeleri, yeni arkadaşlar edinmeleri, ibadetlerin huzurunu keşfetmeleri için güzel bir imkândır.
  • CUMA HUTBESİ KONUSU 30 Haziran 2023 | Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni ve okunuşu

    Aziz Müslümanlar!

     

    Yaz tatili çocuklarımızın, zamanını telefon ve bilgisayarla ya da faydasız meşguliyetlerle heba ettikleri günler olmasın. Bu yaz, sevgili yavrularımızın ellerinde Elif-ba cüzleri ve Kur’an-ı Kerimlerle camilere koştukları güzel bir mevsim olsun. Bu yaz, biricik evlatlarımızın minik kalplerinin Kur’an’ı öğrenme heyecanı ile çarptığı müstesna bir zaman dilimi olsun. Bu yaz, çocuklarımızın saf yüreklerine iman mayası çaldığımız, ruhlarını Kur’an ahlakı ve Peygamber sevgisi ile bezediğimiz bereketli günler olsun. Bu yaz, göz aydınlığı çocuklarımızın pırıl pırıl kalplerine İslam’ın güzelliklerinin nakış nakış işlendiği güzide bir dönem olsun.
  • CUMA HUTBESİ KONUSU 30 Haziran 2023 | Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni ve okunuşu

    "Çocuklar Koşun Haydi, Şimdi Yaz Kur’an Kursu Vakti" çağrısıyla yavrularımızı şehirlerin kalbi, hayatın merkezi, birlik ve beraberliğimizin sembolü camilerimize, ilim, hikmet ve irfan yuvası Kur’an kurslarımıza davet ediyorum.

     

    Hutbemi Peygamber Efendimizin bir hadisiyle bitiriyorum: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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