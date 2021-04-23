Cuma mesajları her hafta olduğu gibi buhafta da en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Korona virüs koşulları nedeniyle sevdiklerini yakından ziyaret edemeyenler özelmlerini ve Cuma tebriklerini mesaj lar yoluyla iletiyor. Bu hafta da diğer haftalarda olduğu gibi en güzel mesajları "Cuma mesajları resimli 2021 yeni" galerisinde toparladı. İşte kısa ve Cuma mesajları (ayetli hadisli ve dualı)