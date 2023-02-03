İslam aleminin bayramı olarak nitelendirilen Cuma gününün gelişiyle birlikte "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" araştırmaları yoğunlaştı. Camide ibadetlerini yerini getirmek isteyen kişiler il il Cuma namaz saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde derledik. İşte, 3 şubat 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 81 il için Cuma saati...