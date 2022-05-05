Mübarek Ramazan ayının sona ermesiyle Cuma namazı 6 Mayıs günü camide cemaatle idrak edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 81 ilde farz ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar il il Cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte, Diyanet namaz saatleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Cuma namazı vakitleri...