Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 3 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati vakitleri

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında araştırılıyor. İslam dininde haftanın en önemli günü olan Cuma günleri, camilerin dolup taştığı, bir araya gelinen ve Allah'a yönelen manevi bir buluşmadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazının kılınış saatlerini açıkladı. İşte, 3 Ocak 2025 il il Cuma namazı vakti...