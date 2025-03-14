Cuma namazı, İslam'da büyük bir öneme sahip olan farz bir ibadettir ve Müslümanların topluca bir araya gelerek kıldığı haftalık bir namazdır. Kur’an-ı Kerim’de, Cuma Suresi’nin 9. ayetinde, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." buyrularak Cuma namazının gerekliliği vurgulanmıştır. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 14 Mart 2025 Cuma vakitleri...