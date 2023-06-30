Cuma namazı saati başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il il yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerine göre binlerce vatandaş Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde camilere akın edecekler. Müslümanların haftalık bayramında çifte bayram yaşayacak olan Müslümanlar, 30 Haziran Cuma namazı saatlerine göre farz ibadetini idrak edecek. İşte 30 Haziran 2023 Kurban Bayramı'nın üçüncü günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri...