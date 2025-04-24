Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 25 Nisan Cuma il il namaz vakitleri
"Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İslam aleminde büyük ve önemli bir yeri olan Cuma gününde Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde paylaştık. İşte 25 Nisan Cuma il il Cuma namazı vakitleri...
Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin sorgulamalar başladı. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin detayları hem de il il Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 25 Nisan Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...
25 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 25 Nisan Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
25 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 25 Nisan Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.
25 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 25 Nisan Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.
25 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 25 Nisan Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.