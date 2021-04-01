Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanmaya devam edilen hafta sonu kısıtlamaları ile ilgili dün önemli kararlar alındı. Konuyla ilgili olarak milyonlarca vatandaş, hangi yasakların devam ettiğini ve hafta sonu kısıtlama olup olmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırmızı kategorilerdeki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması artık cumartesi ve pazar günleri olacaktır

KISITLAMA BU HAFTA BAŞLIYOR

58 İLDE CUMARTESİ PAZAR KISITLAMA VAR!

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla,

Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Bilecik, Düzce, Bolu,

Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Malatya,

Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Erzincan, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır