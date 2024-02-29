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        Haberler Gündem Politika Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, Habertürk'e konuştu

        Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, Habertürk'e konuştu

        Habertürk'te Esra Toptaş'ın sorularını yanıtlayan Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, "Mavi bayrakları kaybediyoruz. Derelerimizden kanalizasyon akıyor. Klasik usül bahçede çukur açıp atık suyumuzu bertaraf ediyoruz. Bu hastalık, sivrisinek, koku ve koli basili. Enteresan manzarayla karşı karşıyayız. İnşallah 31 Mart'tan sonra sorunlarla yüzleşeceğiz. Su, altyapı, kanalizasyon başta olmak üzere çözeceğiz" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 21:00 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:00
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        "Bodrum'da mavi bayrakları kaybediyoruz"
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        Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, Habertürk'ten Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı. Tosun'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "HEYECANIMIZ YERİNDE, VATANDAŞIN İLGİSİ BÜYÜK"

        Ben tecrübeli bir belediye başkanıyım. Bodrum'da doğdum, büyüdüm. Konacık'ta 10 yıl belediye başkanlığımdan sonra İYİ Parti saflarında siyaset yaptım. Siyaseti bırakma arefesinde iken sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Ocak'ta davet edilip, sayın büyükşehir belediye başkan adayımız Aydın Ayaydın'la birlikte adaylaştırdığı bir isimim. Biz geniş tabanlı bir Bodrum ittifakı olarak seçim çalışmalarına başladık. Heyecanımız yerinde, vatandaşlarımızın ilgisi çok yüksek. Bunun da sandığa yansıyacağını düşünüyorum. Bodrum bir turizm cenneti. 198 bin 338 sabit nüfusumuz yaşıyor. Yaz aylarında yerine göre 600 bin 1 milyon civarında turist ağırlıyoruz. En önemli yaşamsal değer olan suyu musluktan akıtamıyoruz. Maalesef böyle bir talihsizlikle karşı karşıyayız.

        "BODRUM'DA 3 BİNİN ÜZERİNDE SU PATLAĞI VAR"

        10 yıl süre içerisinde bırakın suyu kullanmayı, suyun yarısını yolda patlaklarla kaybediyoruz. 3 binin üzerinde su patlağı var. Kayıp kaçak oranı yüzde 30'un üzerinde. Su tankerleriyle turizmcilerimiz otellerine su taşıyor. Biz seçildiğimizde sıradan belediye başkanı olmayacağız. Hem merkezi hükümet hem de büyükşehir belediyesiyle arada koordinasyon görevi üstlenip ek su kaynakları tahsis etmek ve gerekirse denizden arıtma yapmak suretiyle birinci derecede çözümler üreteceğiz. Bodrum Barajı'nın yapılması gerekiyor. İklim kriziyle mücadele eder durumdayız. Bodrum'da bir su yönetim planına ihtiyaç var. Elimizdeki suyu fizıbıl kullanmamız lazım. Yağmur suyu hasadını nasıl yapacağız, bununla ilgili adım atmamız lazım. Atık suyu arıtıp geri dönüşümünü sağlamamız lazım.

        "31 MART'TAN SONRA SORUNLARLA YÜZLEŞECEĞİZ"

        Mavi bayrakları kaybediyoruz. Derelerimizden kanalizasyon akıyor. Klasik usül bahçede çukur açıp atık suyumuzu bertaraf ediyoruz. Bu hastalık, sivrisinek, koku ve koli basili. Enteresan manzarayla karşı karşıyayız. İnşallah 31 Mart'tan sonra sorunlarla yüzleşeceğiz. Su, altyapı, kanalizasyon başta olmak üzere çözeceğiz.

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        #Mehmet Tosun
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