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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na 2 atama

        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atamalar yapıldı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 28.02.2025 - 00:21 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:38
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na 2 atama
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Vedat Demiröz ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan atandı. Erhan’a Büyükelçi ünvanı da verildi.

        Çağrı Erhan

        Vedat Demiröz

        Ayrıca karara göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Niğde İl Müftüsü Osman Ayas ve Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun görevden alındı. Niğde İl Müftülüğü'ne Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğü'ne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğü'ne Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğü'ne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğü'ne Kadir Koçak ve Bingöl İl Müftülüğü'ne Orhan İmamoğlu atandı.

        Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Demircan, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Zübeyir Çalışan getirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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