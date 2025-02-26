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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

        AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:09 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:09
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        Erdoğan'a doğum günü sürprizi
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        AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve gençlik kolları teşkilatı, Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşıladı.

        Ellerinde pasta ve çiçekle bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

        "Tenzile annenin duası, milyonların umudusun.", "İyi ki doğdun reis." ve "Biz gönül verdik, sen ömür ver ya Rabbi." yazılı pankartlar taşıyan gençler, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle selamlaşıp, sohbet etti.

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