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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelene iki büyük depremin ardından yabancı liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu gelmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
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AA / HABERTURK.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.

İRAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan İran Cumhurbaşkanı Reisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN KRALI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kral Selman mesajında "Depremde vefat edenlerin ailelerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunan Suudi Arabistan Kralı, "Bu acı olayda yanınızda olduğumuzu ve sizi desteklediğimizi teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Enkaz altındakilerin sağ salim kurtulması, yaralılara acil şifa temennisinde bulunan Veliaht Prens Bin Selman, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

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