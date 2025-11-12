Habertürk
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülati'yi kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülati'yi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan; Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 18:13 Güncelleme: 13.11.2025 - 00:48
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul etti.

        AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.

        ABDÜLATİ'DEN AÇIKLAMALAR

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Türkiye ile ortaklığının bölgedeki krizlerin çözümüne olumlu katkı sağladığını söyledi.

        Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı'nda konuştu.

        Dışişleri Bakanı Abdulati, son dönemde Mısır-Türkiye ilişkilerindeki dikkat çekici gelişmelerin karşılıklı resmi ziyaretlerin hızına yansıdığını belirtti.

        Abdulati, ekonomik ve yatırım işbirliğinde kaydedilen somut ilerlemenin yanı sıra 2026 yılında yapılması planlanan üst düzey stratejik işbirliği konseyi toplantısı hazırlıklarını görüşmek üzere iki ülke dışişleri bakanlarının başkanlığında dün ve bugün Ankara'da düzenlenen ortak planlama grubu toplantısının sonuçlarına dikkati çekti.

        Bölgesel konulara da değinen Abdulati, İsrail'in Gazze'de iki yıl sürdürdüğü soykırımın ardından 10 Ekim'de sağlanan ateşkes için Mısır'ın Türkiye, Katar ve ABD ile işbirliğinde yürüttüğü çabalara işaret ederek, "Bu işbirliği, Mısır-Türkiye ortaklığının bölgedeki krizlerin çözümüne olumlu katkı sağlama konusunda neler sunabileceğinin bir örneğini teşkil ediyor." dedi.

        Libya konusunda ise Mısır'ın bu ülkede siyasi çözümü desteklediğini kaydeden Abdulati, devletin birliğini ve egemenliğini koruyacak ve Libya halkı için istikrar sağlayacak şekilde eş zamanlı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

        Afrika'daki gelişmelere de değinen Abdulati, Sudan'da ateşkesin öneminin yanı sıra ülkeyi bölmeye yönelik her türlü girişimin reddedilmesi ve devlet kurumlarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

        Somali'nin birliği ve egemenliğinin korunması, terörle mücadele çabalarının desteklenmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın artırılması hususunda Mısır ve Türkiye'nin tutumlarının örtüştüğünü ifade eden Abdulati, Mısır'ın Afrika kıtasında kalkınma ve güvenliğin desteklenmesi çerçevesinde Türkiye ile ikili işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
