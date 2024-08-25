Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bitlis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün öğle saatlerinde Bitlis il merkezine geçerek burada kamu ve özel sektör yatırımlarının toplu açılış törenlerine katılacak.

İHA'nın haberine göre daha sonra Ahlat'a geçecek olan Erdoğan burada ilk olarak Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecek ve ardından ilçenin Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı'ndaki alanda halka seslenecek.