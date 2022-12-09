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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev arasındaki görüşme Vahdettin Köşkü'nde ve basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirileceği, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi. Ayrıca güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı da ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in katılımıyla Vahdettin Köşkü'nde daha sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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