Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren toplantının ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu gazetecilerin karşısına çıktı.

Toplantıda çok güzel bir sohbetin gerçekleştiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, İstanbul'un mimarisinin yatay olması noktasında mutabık kaldıklarını söyledi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'ndan İstanbul'la ilgili çok güzel anektodlar dinlediğini kaydederek, kendisinin tavsiye ve görüşlülerini aldığını söyledi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı'nın oyuna talip olduğunu söylediğini ve kendisinin de tebessüm ettiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızla çok güzel bir sohbet etti. İstanbul'la ilgili tecrübe ve tavsiyelerini dinledik. Çok kıymetli anektodları vardı. Bizim amacımız en az hatayla süreci başlatmak. Bu anlamıyla çok faydalı bir görüşme oldu. Çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanına.

"SOMUT BİR FİKİR BİRLİĞİNE VARDIĞIMIZ KAVRAM DİKEY YAPILAŞMA OLDU"

Bizim de kendi çalışmalarımızda olan kendilerine bu anlamdaki kaygılarını sorduğumuz, kendilerinin fazlaca dile getirdiği dikey yapılaşma konusunda, İstanbul'un dönüşüme muhtaç olduğunu, bu kavramın İstanbul'u rahatsız etmemesi konusunda açıkçası fikir birliğine vardık. Somut bir fikir birliği yarattığımız bir kavram oldu.

"KENDİSİNİN İSTANBUL'DAKİ VATANDAŞLA KURDUĞU BAŞARILI DİYALOĞU TEYİT ETTİM"



Göreve ilk başladığı yıllardaki sadece hizmeti değil kendi dönemlerindeki ilgi alaka, vatandaşla iletişim kurma noktasındaki başarı ve becerilerinden bahsettiler. Ben de bunu teyid ettim. O dönem şahidiyim. Siyasi farklılıklar olabilir ama iyi davranışlar, iyi diyaloglar mutlaka iz bırakır. Bunu beyan ettim kendilerine.



"SAYIN MECLİS BAŞKANIMIZLA YAPTIĞIMIZ TELEFON GÖRÜŞMEMİZİ VE SOHBETİMİZİ AKTARDIM"

Seçimin çok adil, saygılı, seviyeli bir ortamda gerçekleşmesinde karşılıklı sohbetlerimiz oldu. Sayın Meclis Başkanımızla telefon görüşmelerimizi, sohbetimizi ve bunun da bu şekilde devam etmesi konusunda niyetimizi ilettik, kendilerinin de bu yönde beyanları oldu. İhtiyaç duyulursa biz zaman içerisinde İstanbul'da projemiz varsa, uygun ortamımız varsa anlatmaktan çekinmeyiz, zevk duyarız. İstanbul için üreteceğimiz ne varsa herkes tarafından bilinmesini isteriz. Kendileri de İstanbullu.



"SAYIN YILDIRIM'IN MECLİS BAŞKANLIĞI SIFATIYLA İSTANBUL'DA GEZMESİ RAHATSIZ EDİCİ OLABİLİR"

Sayın Meclis Başkanımızın takdiri, onu bilemem. İşin o yönünü ben bilemem. O yöndeki telkinim şu olabilir, sayın Meclis Başkanı kendi titri ve makamıyla İstanbul sokaklarında zorlanabilir. Kalabalık bir heyetle gezmek zorunda kalabilir. Benim tavsiyem büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gezmesidir.



"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDAN OYUNA TALİP OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE TEBESSÜM ETTİLER"

5 yıl hizmet ederse sayın Cumhurbaşkanı da bir sonraki seçimde bana oy verir demiştim. Bu seçimde oyunu istedim, gülümsedi. Şu anda iki titri var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak. Zorluğunu biliyorum ama Cumhurbaşkanı olarak oyunuza talibim dedim.



"RAUF DENKTAŞ ANITIDIR KKTC'NİN KURULUŞUNUN ANITIDIR"



Açıkçası dün bu soru sorulduğunda fırsat bulursam kendilerine bu konuyu izah etmek istediğini beyan etmiştim. Kendilerine izah ettim ve tabii bu tür konuların daha çok konuşulacağını, buna siyasi ortam gereği konuşulabileceğini, ‘siyasi ortamda konuşulması beni rahatsız etmez ama sizin bu şekilde bilip konuşmanız beni üzer, onun için bilgi sahibi olmanızı istedim’ dedim. Bu böyle bir anıt değil, bu bir Rauf Denktaş anıtıdır. Kıbrıs'ın özgürlüğüne kavuşması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu anıtıdır, ‘orada küçücük minik bir rölyefin bir anıt gibi tanımlanması belki size ulaşmıştır’ dedim, kendilerine izahta bulundum, orada fotoğrafları da göstererek kendilerini aktardım, sanıyorum yeterli bilgiye sahip oldular



"ÖNCE SAYIN DENİZ BAYKAL'I ARDINDAN SAYIN GENEL BAŞKANIMIZI ZİYARET EDECEĞİM"

Bir önceki genel başkanımız sayın Deniz Baykal'ı da ziyaret edeceğim. Gelmişken sayın genel başkanımı da ziyaret edeceğim. Sonra İstanbul'daki gündemimize döneceğiz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ