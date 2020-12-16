Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarına tepki gösterdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir. CAATSA konusunda hiçbir ülkeye, Türkiye'den başka, bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır.

Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir. Bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır.

Bu sistemleri almak için şartlarımızın hiçbirini karşılamayan ABD ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir. Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız. Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız."