Cumhurbaşkanı Erdoğan sert eleştiri: Sermaye ırkçısı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



Yaklaşık 2,5 senenin ardından siz Adanalı kardeşlerimle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bugün yine kabına sığmayan bir Adana var. Her birinize şükranlarımı sunuyorum. Adana kalkınsın diye çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Adana'ya 50 milyarlık yatırım yaptık. Gençlik ve spordan sosyal yardımlara kadar her anlamda Adana'nın yanında olduk. Bugün de Adana'nın simge ve nişanesi olan birçok yatırımı devreye almanın onurunu yaşıyoruz.

"KAYIPLARIMIZIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ TELAFİ ETTİK"

Muhalefetin yabancı yatırımcılar ürkütmeye çalıştığı bu dönemde atılan imzalar kazanımdır. Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor. Parlak geleceğine inanmayı sürdürüyor. Küresel yatırımcıların yüzde 35 azaldığı, ekonomilerin kontak kapattığı dönemde bizde yatırımlar hiç hız kesmedi. Bu yatırım Türk ekonomisine olan güvenin yanı sıra muhalefetin algı operasyonlarının işe yaramadığının göstergesidir. CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor. Bu yatırımlar muhalefetin yalan üzerine kurduğu propagandasının işe yaramadığının ispatıdır. Küresel düzeyde yatırımların yüzde 35 azaldığı, birçok ülkenin ekonomide kontak kapattığı bir dönemde bizde yatırımları hiç kesmedi. Bay Kemal, kıskanma; çalış senin de olur.Turizmde farklı bir ivme yakalayarak geçen seneki kayıplarımızın büyük bir bölümünü telafi ettik.

"20 YILIN MUHASEBESİNDE BİR KONUDA BAŞARISIZ OLDUK"

Biz siyaseti muhalefet gibi ikbal kapısı değil hizmet kapısı olarak gören bir kadroyuz. Muhalefet çamur siyasetiyle gündemi meşgul ederken biz hep yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik. Biz siyaseti muhalefet gibi ikbal kapısı değil hizmet kapısı olarak görüyoruz. Meydanlarda ne söylediysek hayata geçirdik, kimseye iftira atmadık, yalan lekesinin bulaşmasına izin vermedik. Türk demokrasisi güçlenmişse, vesayet gerilemişse, AK Parti'nin mücadelesi sayesindedir. 20 yılın muhasebesinde bir konuda başarısız olduğumuzu görüyoruz, ülkedeki dönüşümden muhalefetin nasiplenmesini sağlayamadık. Ülkemizin son 20 yılına damga vuran kadro olarak ülkemizin gelecek vizyonunu da biz çizeceğiz.

"PARTİ ÜYE SAYIMIZ 11,5 MİLYONA YAKLAŞARAK REKOR KIRDIK"

Gençler 2023 hedeflerinden başlayarak 2053 ve 2071 vizyonlarını da yine biz hayata geçireceğiz. Ana kademe, kadın, gençlik kollarımız durmak yok yola devam. Üye sayımız 11,5 milyona yaklaşarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı. Peki ana muhalefetin değil, hepsini toplayın böyle bir üye kaydı var mı? Yok, yok! Onlar nal topluyor nal! Ama bu teşkilat Allah'ın izniyle rekor üstüne rekor kırdı. Her yıl 1 milyon yeni üye hedefi ile milletimizle olan gönül bağımızı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Adana teşkilatımızın başarılarını da takdirle takip ediyoruz. Adana teşkilatımız son 1 ayda çoğu gençler ve kadınlardan oluşan 17 bin yeni üyeyi partimize kazandırarak tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Adana'daki toplam seçmen sayısını yüzde 25'ini üye yaparak önemli bir başarıya ulaştık.