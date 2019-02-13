İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...

"Geçmişte gıda sektöründe esnaflık yapmış biri olarak sizi en iyi ben anlarım. Belediye başkanlığı dönemimde de Cumhurbaşkanlığı döneminde de esnafla her zaman bir araya gelmeye çalıştım. 17 yıldır esnaf ve sanatkarlarımıza en güzel hizmetleri getirmeye gayret ettik. Bazı bilgileri sizlere hatırlatmak istiyorum. 3 binin üzerindeki odamıza bağlı 1 milyon 750 bin esnaf ve sanatkar bulunuyor. Aileleriyle birlikte 8-10 milyonluk bir topluluk oluşturuyorlar. Esnaflarımızın en büyük sıkıntısı finansman konusunda yaşadıkları sıkıntıdır. Şu anda esnaf ve sanatkârlarımız 200 bin TL ile 500 bin TL kredi kullanabilmektedir.

2 milyona yakın esnafımıza bugüne kadar 100 milyar lira kredi verdik. Sadece bu yıl Halkbank aracılığıyla 22 milyar lira kullandırdık. Kooperatif kefareti kredilerde kanunu takip alacağının sıfır olması hamdolsun esnaf ve sanatkarımızın ahlakına işaret ediyor. Sıkıntılı dönemlerde esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarını yeniden yapılandırarak önlerini görmelerini temin ettik.

Küçük sanayi sitelerinin inşasında TOKİ'yi etkin olarak kullanıyoruz. Emeklilik sonrası işini yürütmeye devam eden esnaf için sosyal güvenlik primini kaldırdık. Vergisini düzenli ödeyen esnafa 5 puanlık indirim sağladık.

FIRSATÇILARLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Sizin rahatınızı kendi rahatımız, sizin gelişmenizi kendi gelişmemiz olarak görüyoruz. Türkiye'yi bugünlere birlikte getirdik. Verdiğimiz her mücadelede yanımızda oldunuz. PKK'nın çukur eylemlerinde, Gezi eylemlerinde, 15 Temmuz darbe girişiminde yanımızdaydınız. Her şeye birlikte göğüs gerdik. Kardeşlerim sıkıntılarımız yok mu? Ekonomik saldırı sebebiyle hep birlikte ciddi sıkıntı yaşadık. Mücadele etmek yerine fırsatçılık yapmaya kalkışanlar çıktı. Bunlarla mücadeleyi bırakmadık.

TANZİM SATIŞI: SEÇİMDEN SONRA EN ÜCRA KÖŞELERE TAŞIYACAĞIZ

Milletimiz özellikle sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatlarını doğrudan etkileyen fırsatçılar karşısında çok öfkelidir. Biz de çok öfkeliyiz. Tanzim kararını bu yüzden aldık. Bizim derdimiz halkımıza ucuz ürünü satabilmektir. Vatandaşım halden memnun. Şu andan fiyatlar yarı yarıya indi. Seçim sonrası inşallah belediyelerimizin organizasyonu, ilgili bakanlıklarımız oturup konuşacak. Belki de bu işleri belediyelerimizle ve sizlerle birlikte en ücra köşelere taşıyacağız.

Biz fırsatçılara çağrımızı yaptık. Fiyatları çekme çağrısında bulunduk. Devlet olarak doğalgaz ve elektrikte yüzde 10 indirim yaptık.

Dert sadece patates, domates değil, bunun yanında temizlik ürünleri var. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Karşımda ben ahileri görüyorum. Ahilerin de aynen hizmetkar olma ruhuyla yaşadıklarını biliyorum. Aynı uygulamayı temizlik ve bakliyat ürünlerine de yapacağız. Amacımız asla esnafla rakip olmak, onların ekmeğini elinden almak değildir. İşlerin yola girdiğini gördüğümüzde bu tedbirlere de gerek kalmayacak. Bizim işimiz bu değil ki...

ZİNCİR MARKETLER FİYATLARI İNDİRMEYE BAŞLADILAR

Zincir marketler çağrımıza rağmen fiyatları indirmediler. Şimdi bu uygulamayı yapınca fiyatları indirmeye başladılar. Seçim sonrası yeni bir yol haritasıyla belediyelerle birlikte en ücra köşelere kadar bu uygulamayı taşıyacağız. Bu ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız.

Sefalet edebiyatı yapanlar milleti değil ancak kendilerini kandırırlar. Bu millet tarihinde 18 mart 1915'te Çanakkale'de kardeşi Mehmet paylaşan bir kültürün mensubudur. Bizim karşımıza patates domatesle çıkanlar inanın stoklarda bunları çürütmüşlerdir. Bunları hep yakaladık.

Çıkmış bir tane genel başkan mermiyle bunları birbirine karıştırıyorsun diyor. Sen siyaseti karıştırıyorsun.

Türkiye satın alma paritesine göre dünyanın 17. ülkesindeyken bugün 13'üncülüğe yükselmişse artık kriterlerimizi buna göre belirlememiz gerekiyor. Milletimizin üst üste yapılan seçimlerle yorulduğunu ben biliyorum"