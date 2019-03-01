İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Ardahan'ı özledik. Ardahan'ın vatanperver, mert insanlarını çok özledik. Ardahan bugün bir başka güzel. Ardahan'a desteği için teşekkür ediyorum. Ülkemizin çukur eylemleriyle zor günler geçirdiği o günlerde siz güçlü demokrasi, güçlü iktidar dediniz. Bu kardeşinizi ikinci kez Cumhurbaşkanlığı makamına uygun gördünüz. AK Parti'yi açık ara birinci parti yaptınız. Ardahan'ın bizi 31 Mart'ta da yalnız bırakmayacağını biliyorum. Ardahan'dan tüm bölgeye örnek olacak rekor düzeyde oy bekliyorum.

BİRLİK OLMADAN, DİRİLİK OLAMAZ

Sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Böyle de devam edeceğiz. Ardahan milli uyanışın sembol şehridir. Bu sene yüzüncü yılını kutladığımız Ardahan Kongreleri, Sivas ve Erzurum kongrelerine öncü olmuştur. Bu Ardahan hür yaşamanın, kendi toprağında özgür yaşamanın değerini, istikrar ve güven ortamının değerini çok iyi bilir. Birlik olmadan, dirilik olmadan, barış olmadan huzur olmaz. Kenetlenme olmadan başarı olmaz. Ekonomik kalkınmanın da sosyal kalkınmanın da anahtarı birlik siyasetidir.

KARDEŞ KAVGASINA SÜRÜKLÜYORLAR



Sürekli farklılıklarımızı kaşımaları asla tesadüf değildir. Son 30 yıldır Türk Kürt denilerek milletimizi kardeş kavgasına sürüklemek istiyorlar. Biz Yunus dili konuşuruz. Ne Arap'ın beyaza ne beyazın Arap'a üstünlüğü yoktur. Kardeşi kardeşe kırdırma politikasının ülkemize zararı çok büyük olmuştur. O dönemler şimdi geride kaldı.

FARKLI ADIMLAR ATACAĞIZ



Bay Kemal'in izinden gittiği kişiler vardı o günlerde iktidarda... Gaz kuyruklarını hatırlarla, benzin kuyruklarını hatırlarlar... Biz bunları CHP döneminde yaşamadık mı? Bu senin SSK müdürü olduğun zaman hastane kapılarında kıvranan hastaların kuyrukları değil, bu kuyruklar varlık kuyruğu... Benim vatandaşım simsarların elinden alındı. Fiyatlar bir anda yüzde 50 düştü. Daha da düşüyor. Bay Kemal şimdi rahatsız oluyor. Biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız. En ucuz şekilde bunları halkamıza ulaştırıyoruz. Fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekileceğiz, yerine gelmezse farklı adımlar atacağız.

Türkiye çok uzun yıllar az gelişmişliğe mahkum olmuştur. Bu belediyeler gelen parayı Kandil'e gönderdiler. Utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar. Bunlara dersi 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı atıyor muyuz?