Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'lilere tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ardahan gezisinin ardından karayoluyla Artvin'e geldi. Buradaki coşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın Türkiye'nin en yüksek barajı olacağını ve ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını söyledi. Erdoğan ayrıca Artvin'in daha büyük hizmetlerle buluşturulacağını söyledi.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Bugün Sarp Gümrük Kapısı'nın yeni bölümünü açıyoruz. İşte biz buyuz. Artvin hizmetin, eserin, yatırımın kıymetini çok iyi bilir. Bunun için Artvin'in 31 Mart'ta tercihini AK Parti'den gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Artvin 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor muyuz? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Merkezde ve tüm ilçemizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? Maşallah, işte gönül verdiğim Artvin budur.

ARTVİN ŞU BARAJLARA YAPILAN YOLLARLA BAMBAŞKA OLACAK

Biz Artvin'i çok sevdik. Sevmekle kalmadık. Ardahan'dan maalesef helikopterlerle buraya ulaşamadık, bunun üzerine karadan gelmek zorunda kaldık. Geldik, şu barajları görünce hayran olmamak mümkün değil. Bir taraftan barajlar, bir taraftan o güzellikler inanın 4-10 sene sonra şu barajlar sebebiyle yapılan yollarla bambaşka güzel olacak. Son 17 yılda Artvin'e 26 katrilyon yatırım yaptık. Ülkemizin en büyük baraj yatırımlarını burada yaptık. Çoruh nehrini altın gerdanlıklarla donattık.





YUSUFELİ BARAJI EKONOMİMİZE 450 MİLYON LİRA KATKI YAPACAK

Artvin dünyada marka oldu. Şimdi de ülkemizin kendi alanında en yüksek eseri olmaya aday Yusufeli Barajı'nı yapıyoruz. Yılda 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretecek. Ekonomimize her yıl 450 milyon lira katkı sağlayacak. Artvin şehir girişinde içinde sosyal, kültürel tesisleri, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanlarının, seyir teraslarının olduğu Çoruh Parkı'nı inşa ettik. Artvin Çoruh Üniversitesi'ni biz yaptık biz. Yükseköğrenim öğrencileri için 2 bin 547 kişi için yurt açtık. Bu yıl içinde 500 kapasiteli bir yurt daha açıyoruz.

BİZ FERHATIZ FERHAT! SİZ ŞİRİNSİNİZ! SİZE ULAŞTIK

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, asker ailelerimizi toplam 491 milyon destek verdik. Artvin Devlet Hastanesi'ni 350 yataklı ek bloklarla büyüttük. Arhavi ve Borçka'ya devlet hastanelerini kazandırdık. 6 sağlık tesisimizin plan, proje ve ihalesi devam ediyor. 753 konut projesini hayata geçirdik. 17 ata yadigarı eserimizin restorasyonunu yaparak onları da ihya ettik. 22 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 46 kilometreye çıkardık. Cankurtaran Tüneli'ni kim yaptı? Biz yaptık. Biz Ferhatız ferhat! Siz Şirin. Dağları deldik, size ulaştık. Dertli olursan, aşık olursan dağları da delersin maşukuna ulaşırsın.

ARTVİN HAVALİMANI'NI 2022 YILINDA HİZMETE KOYUYORUZ

Artvinlilerimize hizmet verecek 1 milyar 750 milyon maliyeti olan havaalanımızın yapımı devam ediyor. Artık kendi havalimanımıza gideceğiz. Onu da denizin üzerine yapıyoruz. Ordu-Giresun'da biliyorsunuz, dünyada bunların eşi benzeri yok. Bir tanesi de Artvin'e oluyor. İnşallah ben de Rize'ye gelirken orayı kullanacağım, siz de Ankara'ya gelirken orayı kullanacaksınız. Havalimanımızın ülkemizin ikinci deniz dolgusuyla inşa edilen havalimanımız olacak. 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz.

ŞİMDİ DÜĞMEYE BASIYORSUN DAİREN ISINIYOR! MEDENİYET BU

Artvinli çiftçilerimize 660 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Geçtiğimiz yıl Artvin'i doğalgaz ile buluşturduk. Yıllarca Ayşe, Fatma kardeşim odundu, kömürdü, tezekti. Öyle mi Hasan kardeşim? Ama şimdi düğmeye basıyorsun dairen ısınıyor. Modern olmak, medeni olmak bu. Bugün de Artvin'de 1 milyar 252 milyon lira olan eserlerimizin toplu açılışını yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı merkez, Ardanuç, Arhavi'deki Anadolu İmam Hatip Liselerini, Hopa'daki ortaokulu, merkezdeki ana okullarının resmi açılışını yapıyoruz.

SARP GÜMRÜK KAPISI'NDA PERONLARI RAHATLATTIK

Gürcistan ülkemizle en yoğun insani ve ticari ilişkisi olan ülkelerden biridir. Bu sebeple Sarp sınır kapımız oldukça yoğun çalışıyor. Sınır kapımızdaki gümrük binalarımızı yenileme çalışmalarımız kapsamında Sarp Sınır Kapısı'ndaki giriş çıkış peronunu 8'den 12'ye çıkardık. Peronları rahatlattık. Gümrük sahasını 46 bin metrekareye çıkardık. 2016 Kasım'ında çalışmalar nihayet bitti. Gürcistan tarafında bazı eksikliklerden dolayı yaya tünelinin faaliyete geçmesi biraz gecikecek ama diğer bölümler çalışmaya başladı.

ARTVİN'İ DAHA BÜYÜK HİZMETLERLE BULUŞTURACAĞIZ

Bu eserlerin şehrimize ve ülkemize kazandırılmasına emeği geçen bakanlarımıza, bakanlıklarımıza, hayırseverlerimize şükranlarımı özellikle sunuyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Şimdi sizlere tekrar sesleniyorum: Artvin 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Memleket işi gönül işi diyen kadrolarla devam ediyor muyuz? Tercihimizi bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

İSTİYORSANIZ KUZEY IRAK'TA KÜRDİSTAN VAR! DEFOL ORAYA GİT!

Bu seçim ülkemizin beka seçimidir. İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya gidin. Ne diyor 'Biz sırtımızı PYD'e dayadık' diyor, 'Biz sırtımızı PKK'ya dayadık' diyor. Peki biz sırtımızı kime dayadık? Halka ve Hakka dayadık.