İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları

Düzce depremde ağır yaralar aldı. Yıkımın izlerini silmek için her türlü gayreti gösterdik. 6266 konut yaptık. Pazar günü tüm vatandaşlarımı sandığa gitmeye davet ediyorum. Milli iradenin tecelli ettiği yer seçimdir, sandıktır. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız, kendi iradesini oraya gidip oyunu kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir. Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir.

PAZAR GÜNÜ HALKIMI SANDIĞA DAVET EDİYORUM

Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız kendi iradesi başkasının insafına bırakmış olacaktır. Kullanılmayan her oy, bu milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürecektir. 16 Nisan halk oylamasının ardından partimizin genel başkanlığına yeniden geldiğimizde teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde epeyce bir çalışma yürüttük. Yol arkadaşlarıma söz veriyorum. Millete ve ülkeye hizmet etmek için kendisine verilen imkanları çarçur edenlerin aramızda yeri yoktur.

BİR TARAFTA DAVA DİYECEKSİN DİĞER TARAFTA HİÇ OLMAYACAK BİR PARTİYE GİDECEKSİN

Milletimizin gönlünü kıran bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını verir. Kendini ulaşılmaz yapan herkes bizi de defterinden silmiş demektir. Böyle bir yanlışa diğer partilerin adayları düşebilir ama bir AK Partili bu hataya düşmez. Dün Adayıman'daydım. Van'daydım. Acıdım. Neden diyeceksiniz. Bir taraftan dava diyeceksin, öbür taraftan da hiç olmayacak bir siyasi partide aday olacaksın. AK Parti'de siyaset yaparken sırf aday olamadın diye başka bir partiye gideceksen bunun adı nefsine hizmet çabasıdır. Asıl dikkat etmemiz gereken seçimlerin gerisindeki asıl niyetleridir.

Ankara'daki kardeşlerim Özhaseki dururken oyunu soyadı Yavaş olan bu adama mı verecek?

'Batıda AK Parti'ye kazandırmayacağız' diyor. Benim Kürt vatandaşlarımın oyları senin iradende mi? Senin ipoteğin altında mı? Kürdistan'ı çok seviyorsa Irak'ın Kuzeyinde Kürdistan var. Defol git.

SANDIK NAMUSTUR



Sandığa gitmemek, ülkeye ve millete ceza vermektir. Pazar günü tarihimin en büyük katılım oranlarından biriyle seçimi tamamlayacağımızı umuyorum. Bizim demokrasimizde sandık namustur.

Son 17 yılda toplamda 11 katrilyon yatırım yaptık Düzce'ye... Daha çok yatırım yapacağız. İnşallah burada da Faruk Başkanla beraber dikey mimariyle asla prim vermeyeceğiz. Çıkma balkonların olmaması lazım. Depremlerin en tehlikeli, tehdit eden özelliği budur. Bu işi biraz bilirim. Bu konuda inşallah Düzcemizde bir değişimi dönüşümü kentsel dönüşüm bazında yapmaya devam edeceğiz.

16 km'lik bir su ve yeşil koridoru oluşturuyoruz. Pek çok spor tesisini Düzceli gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimizin bu derdine derman olacağız. Düzce bizi hiç yanıltmadı. İnşallah bu seçimde de rekorlar listesinin en üstünde yer alacak.

CEVABIMIZI SANDIKTA VERELİM

Türkiye'nin 81 vilayetini parçalara bölme hesabında olanlara cevabı pazar günü sandıkta verelim. Taksim meydanında ezana saldıranlara cevabımızı verelim.