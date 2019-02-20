Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etimesgut mitinginde önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satı başları...
Biz gönüllere girmek için çalışırken CHP ne yapıyor? Etimesgut'a burayla ilgisi olmayan Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan bir ismi aday olarak gösteriyor. Bu ismin FETÖ soruşturmasındaki şaibesine ne diyeceksiniz? Böyle bir aday göstermek bu ilçeye hakaret değil mi? Etimesgut 31 Mart'ta bunun hesabını sormayacak mı? Kandil'in verdiği talimatla PYD/YPG hep birlikte bu örgütü dıştan destekliyor. HDP ile CHP omuz omuza. Bunların yanında adı İYİ Parti ve Saadet. Dörtlü çete. Biz de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz. Aramızdaki fark işte bu kadar net. Yarın Cumhur İttifakı'nın resmen kuruluşunun 1. yıldönümü.
BUNUN ADI İTTİFAK DEĞİL TERÖR ÖRGÜTLERİNE İLTİHAKTIR
Mahalli seçimlerde Cumhur İttifakı'nı devam ettirme kararını aldık, hatta ittifak yaptığımız yerlerin sayısını çoğalttık. CHP'nin başını çektiği illet ittifakı FETÖ'den terör örgütlerine, adı iyi kendisi karmaşık partiyle kurduğu ittifak. Bunun adı ittifak değil iltihaktır, nereye terör örgütleriyle. Gelin öyle bir cevap verin ki, CHP Genel Merkezi'nden dahi duyulsun.
ETLİK ŞEHİR HASTANESİ'Nİ BU YIL İÇİNDE HİZMETE SUNUYORUZ
Eğitimde Ankara genelinde 15 bin 709 adet okul yaptık. Yükseköğrenim öğrencilerine 10 bin 500 kişi kapasiteli yurtlar yaptık. Sağlıkta 140 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Etimesgut Şehir Hastanesi'ne yeni bina yaptık. Ankara'nın medar-ı iftiharı olacağına inandığım 3 bin 704 yataklı Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinin inşaatı devam ediyor. Etlik Şehir Hastanesi'ni bu yıl içinde hizmetinize sunuyoruz.
ANKARA'YI HIZLI TRENLE ÜLKENİN DÖRT KÖŞESİNE TAŞIYORUZ
Türkiye'yi son 16 yılda hızlı trenlerle tanıştırdık. Yeni hatlarla Ankara'yı ülkenin 4 köşesine taşıyoruz. Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren Garı'nı kazandırdık mı? Başkent Ray'ı hizmete aldık mı? Ankara'yı yeni metro ağlarıyla örüyoruz. Toplamda 70 kilometre uzunluğa sahip 8 yeni metro hattı daha planlıyoruz. Sabancı Bulvarı'nı Bağlıca Bulvarı'na bağlayan 15 Temmuz Şehitler Bulvarı ve alt geçidiyle bitirildi ve trafiğe açıldı.
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