İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...

Haymana Meslek Yüksekokulu'nu biz açtık. İlçemize odaları 3 kişilik, bazalı, içerisinde banyosu, tuvaleti, çalışma masası, komodin, kitaplık, buzdolabının olduğu 384 kişi kapasiteli kız yurdunu biz kazandırdık. Gençlerimize spor salonu yaptık. TOKİ vasıtasıyla 196 konut inşa ettik. Haymana Türkşerefli Barajı'nı ve sulama tesisini ilçemize kazandırdık. 44 trilyon lira maliyeti olan Haymana Sırçasaray Barajı'nın yapımında yüzde 70'lik kısmını bitirdik. Bu barajın sulama tesisinin de yapımı devam ediyor. Evliyafakih Göleti'ni ve sulamasını tamamladık. Köylerimize taşkın koruma tesislerini yaptık. Verimli ovalarımızı SİT alanı ilan ederek koruma altına alıyoruz. Haymana Ovası da koruma altına aldığımız alanlardan biridir.

HAYMANA TERMAL TESİSLERİ TURİZMDE CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Haymana'ya aile yaşam merkezi yapacağız. Haymana Şehitler Meydanı'nı, Ömer Özkan Parkı'nı ve itfaiye istasyonunu hizmete sunacağız. İçinizde gerçekten güçlü bir evladınız var Ömer Özkan. Onunla iftihar edin. Bir kültür merkezini ilçemize kazandıracağız. Haymana'daki termal tesislerinin çevre düzenlemelerini yapıp ilçemizi bir cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Haymana'ya bioenerji tesisi kuracağız. Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına yapılan 25 TL destek ödemesine ilave olarak damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 TL destek vereceğiz. Hedefimiz küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmektir.

EKONOMİK SALDIRILARI ALDIĞIMIZ TEDBİRLERLE BOŞA ÇIKARDIK

İnşallah 31 Mart'tan sonra bu projeleri hayata geçireceğiz. Haymana aynı zamanda bir tarım şehridir. Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından biliyoruz. Tohum, mazot, ilaç fiyatlarındaki artışı çok iyi biliyoruz. Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların yol açtığı sarsıntı çiftçilerimizin girdi fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Her kim çıkıp, bu girdilerin fiyatlarını düşüreceğim diyorsa emin olun yalan söylüyor. Uluslararası birtakım finans kuruluşları resmen Türk ekonomisini çökertmek için saldırıya geçmişti. Doların 7 lirayı aştığı, faizlerin yüzde 40'ları aştığı dönem yaşadık. Hemen tedbirlerimizi aldık. Geçtiğimiz hafta yeni bir girişimde bulundular. Hazırlıklıydık, iki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık.

ANKARA'YA ADAY GÖNDERDİLER ADAM SAHTE SENETLERLE DOLAŞIYOR

Türkiye ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Belediyelerin çoğu batık, bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor, sanki yerel seçimler bitecek bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Yalan söylemeyin millete. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Zaten Bay Kemal'in adı ne; yalan. Bunlardan başka bir şey beklemeyin. Ankara'ya büyük şehir adayı gösterdiler. Adam sahte senetlerle dolaşıyor. Bunlardan Ankara'ya belediye başkanı olur mu? Benim Haymanalı kardeşlerim Allah'ın izniyle Pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mı?