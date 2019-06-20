Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Biliyorsunuz Pazar günü yenileme seçimi var. Bu seçimle istanbul halkı iki adaydan birine karar verecek. Bir tarafta terör örgütlerinin desteklediği Millet İttifakı var. CHP başkanı bay Kemal rahatsız oluyor, çıkamıyor meydanlara... Zira adayı genel başkanının adını anmaktan kaçıyor. Bunlarda yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Sayın Yıldırım'la programa çıkmadan önce moderatörle otelde buluşup, soruları alıyor. O gece programa o şekilde çıkıyor. Bunların resimleri hepsi elimizde var. Kabul etmek zorunda kaldılar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunların ki çabuk söndü.

Geliyorum adayımıza... Kimdir Binali Yıldırım? İstanbul'umuza layık bir kişi ile seçime gidelim istedik. Tabii diğer tarafta da CHP'nin adayı var. Kimdir bu aday? Kendisi her fırsatta Sayıştay raporlarını söyleyerek İBB'yi itham ediyor. Raporların hiçbirinde kamu zararı tespit edilememiştir, dolayısıyla yargılama söz konusu değildir. Bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ise 11 adet işlem tespit edilmiştir. Yapılan yargılama sonunda zararın kendisinden tanzimine karar verilmiştir. Sicili bozuktur.

Şimdi ne diyor bu şahıs kim çaldı diyor? Bunu bize sormayacaksın. Sandıkların tamamı sayılsaydı, bu pazar seçim yapmazdık. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmazdık. Kasıtlı birleştirme tutanaklarını kasıtlı olarak görmezden geldiler.