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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK'da mini anket

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün gerçekleşen MYK üyelerinden toplantıda, İstanbul, Ankara ve İzmir’de hangi adayları görmek istediklerine dair kapalı zarfta isim aldı

02.11.2018 - 07:28 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir adayları için partisinin MYK üyelerinden kapalı zarf içinde önerdikleri isimleri aldı. Erdoğan, bugün de MKYK üyelerinden benzer bir yöntemle isimleri alacak.

Kıvanç El'in Milliyet'teki haberine göre, AK Parti’nin önceki gün gerçekleşen MYK toplantısında bazı genel başkan yardımcılarının yaptığı sunumlardan sonra yerel seçimde başvuru ve aday belirleme süreci de ele alındı. Bugün toplanacak MKYK’da bu takvime son şekli verilecek. Yerel seçim adaylarının başvurularının 5-12 Kasım arasında alınmasının planlandığı, aynı zamanda aday adaylarıyla ilgili bölgelerinde “temayül” yoklamaları gerçekleştirileceği kaydedildi.

İSİM İSTEDİ

Toplantıda Erdoğan, yerel seçimlerin önemine dikkat çektiği kısa bir konuşma yaptıktan sonra tüm MYK üyelerinden İstanbul, Ankara ve İzmir’de hangi adayları görmek istediklerine dair kapalı zarfta isim aldı. Erdoğan, bugün MKYK toplantısında da MKYK üyelerinden isimleri alacak. Erdoğan’ın gizli tuttuğu mini ankete dair bilgi vermediği “sonuçlar bende saklı” dediği de ifade edildi. Erdoğan’ın “diğer adaylardan ziyade kendi çıkaracağımız adayımıza odaklanalım” dediği de kaydedildi.

"İYİ OLAN KAZANSIN"

Erdoğan’ın toplantıda MHP ile 'Cumhur İttifakı'nın sürdüğüne dikkat çekerek, “MHP ile ilgili açıklama yapılırken kullanılan üslup ve dile özen gösterilmesine” dair mesajlar verdiği ve uyarılar yaptığı da ifade edildi. Erdoğan, MHP’nin adaylarının kendi adaylarını ve seçim stratejilerini etkilemeyeceğini ifade ederken, “İyi olan kazansın. Biz en doğru adayla seçime girdikten sonra bunun karşılığını alacağımıza, başarılı olacağımıza eminim. Şu an önceliğimiz en doğru adayları bulmak” değerlendirmesi de yaptı.

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