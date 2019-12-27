Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamarından satır başları:

Gençler şunu unutmayın, aşkınan koşan yorulmaz. Bu vesileyle 31 Mart seçimlerinde yüzde 56 ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'na vermiş olduğunuz destek sebebiyle Kocaelili kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin gönül siyasetine, hizmet siyasetine özellikle destek veren gönül belediyeciliğine evet diyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin. Siz bize destek verdiniz, sahip çıktınız, inşallah biz de sizin için, milletimiz için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşımakta kararlıyız. Milletimizi 2023, 2053, 2073 vizyonuyla buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. İlk günkü aşkla sizler için çalışmaya devam edeceğiz.

"BU ÜLKENİN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK FELAKET CHP'DİR"

Körfez'in, Hereke'nin güzel insanları, ülkeye ve millete hizmet herşeyden önce gönül işidir. Yaşadığımız topraklara, mensubu olduğunuz millete tutkuyla bağlı değilsiniz muhakkak arkasına gizlenecek bahane bulursunuz. Namazsız olan bin bahane uydurur. Çalışmakta, üretmekte, millete ve ülkeye hizmet etmekte gözü olmayan siyasetçi de bir sürü bahane üretir. Bu tipler ne hizmet ederler ne de hizmet edene izin verirler. Eline geçirdikleri imkanları da mega projelere taş koymak için kullanılırlar. Türkiye'de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek yer vardır. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir. Hizmet etmek isterseniz, karşınıza ilk CHP dikilir, yasakları kaldırmak isterseniz karşınızda CHP'yi bulursunzu. Havalimanı, otoban, köprü, metro yapmak istersiniz herkesten önce CHP karşı çıkar. Bu ülkede dikili tek bir ağacı olmadığı halde eleştirmede, engellemede, projeleri yokuşa sürmede önceliği kimseye bırakmazlar.

"İSTESENİZ DE İSTEMESİNİZ DE KANAL İSTANBUL YAPILACAKTIR"

Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne her projemize karşı çıktılar. Biz bu köprüleri onlara rağmen yaptık biliyor musunuz? Herşeyi engellemeye çalıştılar. Ama biz evelallah yolumuza devam ettik. Mahkeme kararlarıyla, sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemizle yapıyorlar. Projeyi daha başlamadan bitirmeye çalışıyorlar. Maalesef aynı tavrı bugün Türkiye'nin otomobiliyle ilgili de sergilediler. CHP'ye müzahir yayın organları projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı görmeden kimi zaman farını, kimi zaman butonunu söyleyerek içlerindeki kini döktüler. 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı çıktınız, bu da devrin otomobili bunu böyle biliniz. İsteseniz de istemesiniz de Kanal İstanbul yapılacaktır. Çıkmış diyor ki, 'o parayı insana harca'. O Kanal İstanbul ne için.