Sakarya'ya 1000 yataklı şehir hastanesi 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Tank Palet Fabrikası'nda fabrikamızda yapılan işleri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek için yoğun gayret içindeyiz. Birileri savunma sanayindeki adımları engellemek için iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi marka haline getirmeyi başardık. İsteseler de istemeseler de Türkiye'yi güvence altına alan adımları atacak, hedeflerine ulaşacaktır.

-Şehrimize kazandırdığımız yatırım bedeli 2.6 milyarı bulan 157 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.

-Çok sayıda eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Kürek Kano Tesisi başta olmak üzere merkezde ve ilçelerimizdeki çok sayıda tesisin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sakarya'ya bağımlılıkla mücadele, bu konuda önemli katkı yapacak AMATEM ve ÇEMATEM tesisleri kazandırdık. Sağlıkta 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizi bugün açıyoruz.

1000 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ YAPILACAK

-Yakında Sakarya'mıza 1000 yataklı şehir hastanesini kazandıracağız.

-Vatandaşlarımdan bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve ülkemizi salgına karşı korumaya davet ediyorum.

-Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro. Bu şekilde para alarak yapıyorlar.

-Elmalı ve Kaynarca Topçu Göletlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sulama yatırımını bugün hizmete alıyoruz. Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin çok sayıda yol meydan park millet bahçesi projesi var. Onların da açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin en büyük alışveriş merkezlerinden olacak Cadde 54'ün açılışını da bugün yapıyoruz.

-740 konut, 35 dükkan ile 500 kişilik öğrenci yurdunu bugün hizmete alıyoruz. Yapımı tamamlanan 488 konut ile okul, cami ve ticaret merkezini de resmen hizmete açıyoruz. Tüm bu eserlerin Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ BUNLARA RAĞMEN İNŞA EDECEĞİZ"

-Biz 19 yıldır bu ülkede eserlerimizle hizmetlerimizle yatırımlarımızla konuşuyoruz.

-Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz.

-Kanal İstanbul konusundaki tartışmaları takip ediyorsunuz. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu iftihar edici eserlerin tamamı bu zihniyete rağmen tamamlandı. Büyük ve güçlü Türkiye'yi bunlara rağmen inşa edeceğiz.

-Sakarya'ya son 19 yılda 30 milyar liralık yatırım yaptık.

-Sakarya'ya hızlı treni getirmekle kalmadık. Hızlı tren fabrikasını buraya kurduk.

Konuşmanın ardından açılış töreni düzenlendi.