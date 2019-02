Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Sincan ilçesinde halka hitap etti. Göreve geldiklerinden bu yana Türkiye'nin büyüdüğünü anlatan Erdoğan, hedeflerinin daha da büyümek olduğunu söyledi. AK Parti iktidarını içeride ve dışarıda çelmelemek isteyenler olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kervana ana muhalefet partisi CHP'nin de katılarak onların sesi olduğunu söyledi.



31 Mart gecesi sadece Sincan değil Yenimahalle Belediyesi'ni de kazanacaklarını belirten Erdoğan vatandaşlardan o gece Cumhur İttifakı'na karşı duranlara Osmanlı tokatı atmasını istedi.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Sincan, emeğin alın terinin huzurun kıymetini çok iyi bilir. Geleceğine dört elle sarıyor Sincanlı kardeşlerimiz bozkırın ortasında kurulan bu ilçeyi çok daha ileriye taşıyor. Sincan'ın sadece nüfusu artmıyor, yıldızı da parlıyor. Bugün açılışını yapacağımız yaklaşık 56 trilyonluk eserler ve hizmetler son dönemde yapılanların küçük bir örneğidir.

Aynı şekilde ilçemize kazandırılan 39 trilyon lira yatarım bedeli olan 5 eğitim tesisinin de hayırlı olmasını diliyorum. Çok önemli yatırım müjdelerimiz var. Biri 600 bin metrekare alana sahip Belören Millet Bahçesidir. Sincanlı kardeşlerimiz yeşille sanatla ve sporla buluşacak. Diğeri Temelli Gölet'i Millet Bahçesi'dir. Zirvadisi Ankara'nın en önemli tabii güzelliklerindendir. Bu bölgeyi Ankara'nın en cazip merkezlerinden biri haline getireceğiz. Bir diğer önemli projemiz 2 km'lik tramvay hattı...İlçenin iki yakasında bulunan metro ve başkentray arasında kurulacak bu hatla, toplu taşıma kolaylaşacak. Trafik yoğunluğu azalacak.

"İZMİR GEÇMİŞTEKİ HALİÇ GİBİ KOKMAYACAK"

Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Belediyecilik, laf değil eser üretmeyi gerektirir. İşte İzmir, körfez pislikten, kokudan geçilmiyor. Benim aldığım gibi İstanbul gibi... İstanbul neydi, Ankara neydi? Biz buraları devraldıktan sonra ne oldu?

"SİNCAN; CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTE VERİYOR MUYUZ?"

Sincan'ın 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle, memleket işi gönül işi diyerek bir kez daha AK Parti diyor mu? Sincan 31 Mart'ta tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Sincan 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz? Maşallah! 17 yıldır her alanda ülkemizi kalkındırmanın, milletimizin refahını arttırmanın mücadelesini verdik. İktidarlarımız döneminde ülkemizi 3,5 kat büyüttük.

"ANKARA'DA ALTIN KULELİ DEV BİR HASTANE YAPIYORUZ"

Ankara'da şehir hastanemizi yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde şehir hastanemizin açılışını yapacağız. Burada yaklaşık 3,5 milyon hasta tedavi olacak. Yatak sayısı bu kadar fazla. Bir yerden girdiğinizde öbür taraftan çıkacaksınız. Altın kuleli dev bir hastane.

"ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'Nİ BİRKAÇ GÜNDE AÇACAĞIZ"

Bu hastaneler dünyada yok. Türkiye'de var. Türk milletine yakışan neyse onu yaptık, onu yapıyoruz. Şu anda inşallah Ankara'daki şehir hastanesi Türkiye'nin en büyüğü. Şu anda her şey bitti. Birkaç güne kadar açıyoruz inşallah. Arkasından yine size yakın hastaneyi açacağız Etlik. Bilkent ve Etlik iki tane şehir hastanesine Ankara'mız kavuşmuş olacak.

"İÇERİDE VE DIŞARIDA BİRİLERİ ADETA PAÇAMIZA YAPIŞIYOR"

Ülkemizi demokrasi ve ekonomide getirdiğimiz yer önemli. Daha atacak çok adımımız, yapacak çok işimiz var. Gelişmiş ülkeler seviyesine yaklaştırdığımız Türkiye'yi hak ettiği yere götürmek için istikrar ve güven ortamını muhafaza ettirmemiz gerekiyor. Biz bu seviyeye yaklaştıkça içeriden birileri, dışarıdan birileri adeta paçamıza yapışıyor, aşağıya indirmeye başlıyor. Son aylarda maruz kaldığımız saldırılara baktığımızda aslında doğru yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Türk milletinin bir özelliği var. Herkes saldırıya uğradığında köşesine çekilir, biz ise silkelenir kendimize geliriz, daha büyük atılımlar için enerji ve moral depolarız.

"FİYATLAR YARIYA İNMEYE BAŞLADI DAHA DA İNECEK!"

Şimdi bölgesinde ve dünyada sürekli yükselen bir Türkiye var. Ekonomimizin akıl ve izan dışı gerekçelerle çökertilmesi hedefinin sebebi budur. Maalesef fırsatçılar, her yerde her dönemde, bu dönemde de hemen işe koyuldular. Döviz, faiz, enflasyon kıskacında teslim alınan Türkiye'nin mücadelesine destek verecek yerde kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara meydanı boş bırakmayacağız. En yüksek döviz kurundan fiyat belirleyenler fırsatçıdır. Elinde malı olduğu halde fiyatlar yükselsin diye bunu piyasaya sürmeyip, stokçuluk yapanlar. Patates, domates, biber, marul, ıspanak vs. Ne oldu? Bugünden itibaren Ankara İstanbul başladı. Direk olarak bütün bu ürünleri sebze, meyve satmaya başladık. Fiyatlar yarıya indi. Daha da inecek ve bunlarla kalmayacağız. Pirinç, bulgur, mercimek hepsi olacak.

"BAY KEMAL SİZ ÖLÜLERİ BİLE REHİN ALDINIZ BUNLARI BİLİYORUZ"

Fırsatçı üretim ve istihdam sürsün diye devletin kendisine sağladığı imkanları başka yerlerde kullanandır. Elinde imkan olduğu halde ülkesinin kritik döneminde onu kullanmayıp, bir başka köşede, pusuda bekleyendir. En tehlikeli fırsatçılık da tüm bunları gördüğü, milleti halde ülkesinin ve milletinin saflarında yer almak yerine Türkiye düşmanlarının ağzıyla siyaset yapanlardır. Bay Kemal bunlarla uğraşıyor. Ya Bay Kemal sizleri SSK Genel Müdürü olduğun dönemlerden tanıyoruz. Hastaneye sağlıklı girenler hasta çıkıyordu. Siz ölüleri bile rehin aldınız.

"31 MART'TA BUNLANLARA OSMANLI TOKADINA HAZIR MIYIZ?"

Artık Ahmedim, Mehmedim, Ayşem, Fatmam bu huzurlu hastanelerde gelip tedavilerini görecek. Ekonominin istismarını yapanlar da bu ülkeye saldıranların değirmenlerine su taşıyanlardır. Üç kuruş fazla kazanmak, üç oy fazla almak için bu aziz milletin sırtına hançer saplamaktan çekinmeyenlere dersini kim verecek? 31 Mart akşamı bunlara Osmanlı tokadına var mıyız? Hazır mıyız? Biz 17 yıldır nasıl bunlara rağmen milletimizle kol kola, gönül gönüle ülkemizi büyütmüşsek, inşallah önümüzdeki dönemde de 2023 hedeflerine aynı şekilde ulaşacağız.

"YERLİ VE MİLLİ KİM VARSA ONLARLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Biz bugüne kadar milletimize sadece hizmet ettik. Yorulmadık, bu can bu tende oldukça hizmete devam edeceğiz. Türkiye'yi büyüttük daha da büyüteceğiz. Ülkemizi güçlendirdik daha da güçlendireceğiz. Milletimize kem gözlerle bakanlara haddini bildirdik, bildirmeyi sürdüreceğiz. Evlatlarımızın huzur, güven, refah içinde yaşayacakları bir ülke için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli kim varsa herkesle yürümeye hazırız. Cumhur İttifakı'nda bu anlayış var. Cumhur İttifakı meydanlarda, sokaklarda kuruldu. Sizler Cumhur İttifakı'nın tabanında AK Parti ve MHP olduğunu biliyorsunuz. Elele verdiler ve Cumhur İttifakı'nı en ideal yere taşıdılar.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN TEMELİNDE RABİAMIZ VARDIR"

Bay Kemal 15 Temmuz gecesi havaalanında tankların yanından yürüyerek Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Ben damadım, kızım, ailemle havaalanındaydım, Bay Kemal Bakırköy'de izliyordu. Bütün mesele, sevgili Peygamberimiz Hz. Ebubekir Sıddık ile birlikte o mağaraya girdiği an var ya. Müşrikler geldi, kapıya yaklaştı. Hz. Ebubekir bir an korkuyor gibiydi. Bir anda örümcekler o mağaranın girişini ördü. Gelen müşrikler baktılar ki "Buraya giriş çıkış olsa örümcek ağı olmaz" demek ki içeride kimse yok dediler. Geri döndüler. İşte ayet geldi, "Korkma Allah bizimle beraberdir". Bütün mesele bu. Darbe gecesi milletimizin istiklal ve istikbaline sahip çıkarak kurduğumuz MHP ile Cumhur İttifakı'nı sandıklara taşıdık. Cumhur İttifakı'nın temelinde rabiamız vardır.

"SADECE SİNCAN'I DEĞİL İNŞALLAH YENİMAHALLE'Yİ DE ALACAĞIZ"

Belediye hizmetlerimiz günlük hayatımızın önemli bir parçası. Hep birlikte elele verip sadece Sincan'ı değil tüm Ankara'yı çok daha farklı bir yere götüreceğiz. Düşünün 16-17 yıl önce havalimanından Ankara'ya doğru dürüst bir yol var mıydı? Sırt üstü yatarak uçağa bakıyorduk. Şimdi şöyle bir şey yok. Uçağa binmek ne? Otobüsle gidiyorduk. Şimdi rahatlıkla uçağa biniyor muyuz? Bu refah seviyesini gösterir. Milletim benim buralara geldik. Şimdi en iyisini yapmak artık boynumuzun borcudur. Biz belediye başkanı adaylarımıza inanıyoruz. 31 Mart seçimlerinde adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Sincan'ı da adaylarımıza emanet ediyorum. İnşallah komşunuz Yenimahalle'nin de öyle. CHP'ye yakışmıyor orası? Orayı da alacağız. Alalım ki Yenimahalle'de hizmet görsün. Şöyle buralar pırıl pırıl olsun.