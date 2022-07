Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, vefat edenleri rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın kalbinde yaşanan, insanlık tarihinin en kara lekelerinden olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

SOYKIRIM KURBANLARINI ANMA TÖRENİNE MESAJ GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Srebrenitsa'da hala evlatlarının ve yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalışan mağdurlar varken, soykırımda rolü olanların samimi bir yüzleşme yerine kendilerini aklama yarışına girmelerini insanlık adına utanç verici bulduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 27. yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma törenine yazılı mesaj gönderdi.

Mesajı, törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş okudu.

Erdoğan, mesajında, "İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı, Avrupa tarihinin kara lekesi olan Srebrenitsa soykırımının 27. yıl dönümünde, Boşnak kardeşlerimizin yaşadığı acıları yeniden kalplerimizde hissediyoruz. 27 yıl sonra bugün ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizin kederli yakınlarına ve Boşnak kardeşlerimize şahsım ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Soykırımın üzerinden çeyrek asırdan fazla süre geçse de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Ortaya çıkartılan her toplu mezar, ebedi istirahatgahına uğurladığımız her şehitle birlikte acımız ve hüznümüz de büyümektedir.

Hala evlatlarının ve yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalışan mağdurlar varken, soykırımda rolü olanların samimi bir yüzleşme yerine kendilerini aklama yarışına girmeleri ise insanlık adına utanç vericidir. Soykırım suçunu önemsizleştirmeyi hedefleyen, Boşnak kardeşlerimizin acılarını görmezden gelen, şehitlerimizin aziz hatıralarını inciten bu tür adımları kabul etmiyor, esefle karşılıyoruz.

Bosna Hersek’in, toprak bütünlüğü dahilinde, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını sürdürmesi, Srebrenitsa’da ve Bosna-Hersek’in diğer bölgelerinde kaybettiğimiz şehitlerimize karşı borcumuzdur. Türkiye bu anlayışla Bosna Hersek’in güvenliği, esenliği ve aydınlık geleceği için gereken her türlü desteği sağlamaktadır.

Hiç şüphesiz huzurlu ve müreffeh Bosna-Hersek’in teminatı yetişmekte olan genç nesildir. Bosnalı gençler gayretleriyle başarılarıyla geçmişi unutmadan geleceği inşa etmedeki kararlılıklarıyla ülkelerine de umut kaynağı olmaktadır. Türkiye, diğer alanlarda olduğu gibi Bosna-Hersek’in eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik katkılarını da sürdürmektedir.

Nasıl tarih boyunca Boşnak kardeşlerimizin iyi ve kötü günlerinde yanında olduysak, inşallah bundan sonra da tüm imkanlarımızla Bosna-Hersek’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özellikle 27 yıl önce tüm dünyanın ve Avrupalı askerlerin gözü önünde işlenen soykırımın unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

Bu düşüncelerle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gözü yaşlı annelerine, yakınlarına ve tüm Bosnalı kardeşlerime sabr-ı cemil diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, her birinize şahsım ve milletim adına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum."

ŞENTOP: 'BU KATLİAM, AVRUPA'NIN ÖLDÜĞÜ YERDİR'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, "Benliklerine sahip çıkan Bosnalıları yok ettiğini düşünen zihniyetin, bu acıyla yeni bir dirilişin ateşini yakmaya vesile olduklarını hatırlatmak istiyorum. Srebrenitsa'da yapılan bu katliam ve işlenen insanlık suçu, kendini medeniyetin beşiği gören modern Avrupa'nın öldüğü yerdir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Srebrenitsa Katliamı'nın 27'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, 27 yıl önce yaşanan soykırımın ve 8 bin 372 masum canın acısını en derin izleriyle yüreklerinde taşıdıklarını belirterek, "Evladının, eşinin, kardeşinin cenazesine dahi hasret, yüreklerindeki kavuşma hayali hiç bitmeyen Bosna'nın cesur anneleri... Yetiştirdikleri çiçeklerde, yeşerttikleri bahçelerde, Bosna'nın her karış toprağında şehitlerimizin aziz hatırlarını yaşatmaya devam ediyorlar. Yitirdikleri canlarından kalan hatıralara sarılarak, inançlarının gücüyle mücadele ediyorlar. Evlatlar, eşler, kardeşler, babalar, anneler; her evden, her aileden soykırımda yitirilen canlar... Korunmak için insanlığa sığınan masumların katillere teslim edildiği, insanlığın kaybedildiği bugünü asla unutmayacağız. Drina sularında, Mostar Köprüsü'nde bedenleri sonsuzluğa uğurlanan Müslüman kardeşlerimizi, cesetleri yakılarak yok edilen bedenleri, 20 yıl sonra iki küçük oğlunun bedenlerine değil; ama sadece bir kol ve bir bacağına kavuşan annelerin yürek yangınını gelecek nesillere anlatmaya devam edeceğiz. Aliya İzzetbegoviç'in sözleriyle; geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız, kin ve intikam peşinde koşmayacağız fakat yapılanları da asla unutmayacağız. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Mazlumları ve onların dostlarını temin ederiz ki; dünyaya bu gerçekleri anlatma kararlığımız eksilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Boşnak kardeşlerimizin her daim sırtını yasladığı duvar olmaya devam edecektir" dedi.

Şentop, mesajının devamında şunları kaydetti: "Bugün Bosna'nın gözyaşları hiç dinmeyen anneleri, sonsuz merhametli yürekleriyle, yeryüzünde hiçbir çocuk onların evlatlarının yaşadığı acıyı yaşamasın diye dua ediyorlar. Her bayram şehitliğe koşan, evlatlarıyla cennette kavuşacağı günü hasretle bekleyen bu annelere çok şey borçluyuz. Dünyanın hiçbir coğrafyasında böylesi acılar yaşanmaması için mücadele etme iradesini borçluyuz. Ve bugün biz de o annelerimizin dualarına iştirak ediyoruz. Yitirdikleri evlatları için Bosna'da çiçek bahçeleri yeşerten annelerin hürmetine, Allah bugün ve gelecekte bir daha hiçbir cana böylesi bir acı göstermesin. Yeryüzünün huzuru ve esenliği için mücadele edenleri, muvaffak ve muzaffer eylesin. Katliama maruz kalan savunmasız masum, mazlum şehitleri rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerime sabır ve başsağlığı diliyorum. Benliklerine sahip çıkan Bosnalıları yok ettiğini düşünen zihniyetin, bu acıyla yeni bir dirilişin ateşini yakmaya vesile olduklarını hatırlatmak istiyorum. Srebrenitsa'da yapılan bu katliam ve işlenen insanlık suçu, kendini medeniyetin beşiği gören modern Avrupa'nın öldüğü yerdir."

KALIN: SUSANLARI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Bir masumun katli bütün insanlığın katli gibidir.

Srebrenica soykırımını planlayanları, yapanları, göz yumanları, susanları, saklayanları unutmadık, unutmayacağız. Bosna şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

AK PARTİLİ KURTULMUŞ: İNSANLIĞIN HAZIFASINDA ACI İZLER BIRAKTI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa'daki soykırıma uluslararası camianın sessizliği, kararsızlığı ve duyarsızlığının en az yapılan soykırım kadar insanlığın hafızasında derin ve acı izler bıraktığını söyledi.

Kurtulmuş, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te işlenen soykırımın 27’nci yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreninde konuştu.

İnsanlık tarihine kara leke olarak geçen Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, soykırım kurbanı şehitlerin geride kalan kederli yakınlarına ve tüm Boşnak kardeşlerine en içten taziyelerini sunduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti adına "bu insanlık suçunu" bir kez daha en kuvvetli ifadelerle lanetlediğini aktardı.

Numan Kurtulmuş, "Rahmetli Aliya İzetbegoviç'in 'Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' sözlerinden yola çıkarak, bir daha bu acıların yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız. Srebrenitsa katliamı sırasında uluslararası camianın ortaya koyduğu sessizlik, kararsızlık ve duyarsızlık en az yaşanan soykırım kadar insanlığın hafızasında derin ve acı izler bırakmıştır." diye konuştu.

Srebrenitsa'da yaşanan tarifsiz acının hala hissedildiğini belirten Kurtulmuş, "Srebrenitsalı bir yavrunun, belleğimize kazınan 'Çocukları küçük kurşunlarla mı vururlar anne, akar mı onların da kanları?', o çığlığı bugün de yüreğinde hisseden, insanlık adına, bundan sonra bir daha bu duyguların yaşanmaması için gayret gösterenlere ne mutlu." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, soykırım suçlularının uluslararası alanda en ağır şekilde cezalandırılmasının önemine işaret ederek, acıların tekrarlanmaması için küresel ölçekte artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye karşı hep beraber mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: MODERN DÜNYANIN UTANÇ VESİKALARINDAN BİRİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Modern dünyanın utanç vesikalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nın acısı hâlâ tazeliğini koruyor. Türkiye olarak Bosna halkının yanında olmaya, Balkan coğrafyasının huzur ve güvenliği için her türlü adımı atmaya devam ediyoruz. Srebrenitsa şehitlerimizin ruhları şâd olsun." paylaşımında bulundu.