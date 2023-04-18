AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda dün akşam düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Sohbette Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nden bahsedilmesi üzerine Prof. Dr. Süleyman Yalçın'a rahmet dileyen Erdoğan, hastanenin doluluk oranını sordu.

Klinik doluluk oranın çok yüksek seviyede olduğu, eksiklerin de tamamlanmaya çalışıldığı ancak başka ihtiyaçların da bulunduğunun belirtilmesi üzerine Erdoğan, bunun görevleri olduğunu, şehir hastanelerinin büyük bir açığı kapattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkta şiddet konusunun sorulması üzerine, bununla ilgili yasa çıktığını dile getirerek, "Siz tabii bay bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu dönemi hatırlamıyorsunuz. O zaman Savaş Ay'ın programını herhalde izlemişsinizdir değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Kullanılmış galoşları o zamanın parasıyla üç liraya, beş liraya bu şekilde satıyorlardı. Kullanılmış, şimdi böyle bir durum var mı? Bunların hepsini aştık. Bir uçak gemisi montaj olur mu? Ha elektronik aksamlarında montajlar olabilir. Ama TCG Anadolu'nun bir defa tamamıyla aksamı Türkiye'nin tersanelerinde yapılmıştır. Bugün Türkiye'nin tersaneleri dünya denizcilik yarışında belli yeri yakalamış olan tersanelerdir." ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE DENİZALTI YAPTIRMAK İÇİN İŞBİRLİĞİNE GİTMEK İSTİYOR"

ABD'den, Pakistan'dan gelerek fırkateyn yaptıranlar olduğuna değinen Erdoğan, bunun yanında uçak gemisi ve denizaltı yaptırmak isteyenlerin de olduğunu, İngiltere'nin denizaltı yaptırma noktasında işbirliğine gitmek istediğini kaydetti.

Erdoğan, denizaltının ötesinde yeni bir adım attıklarını belirterek, "Attığımız yeni adımda da inşallah, biz insansız denizaltı üretme noktasına doğru geliyoruz. Yani teknoloji sürekli kendi kendini yeniliyor. Aynı şey tıpta yok mu? Tıpta da sürekli olarak birbirini yenileyen bir yarış var." diye konuştu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin önemini vurgulayan Erdoğan, "Bunu güçlendirecek olan içindeki beyinlerdir. İçindeki beyinlerimiz olmazsa profesöründen doçentine asistanına vesaire bunlar olmazsa. Her gelen Çam Sakura'yı ağzından düşürmüyor. Ama içeride onu güçlendirecek o doktorlarımız olmadıktan sonra bir anlamı yok. Biz bu eserleri bırakmak zorundayız." şeklinde konuştu.

"SİSMİK İZOLATÖRLERİ ŞART KOŞTUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbette yatay yapılaşma ve sismik izolatörlere değinilmesi üzerine şunları kaydetti:

"Sismik izolatörleri şart koştuk. Sismik izolatörlerle o işi artık yüzde itibarıyla ciddi manada azaltmış oluyoruz. Buralarda işte bu gördüğünüz Ataşehir'deki binalarımızda sismik izolatör şartını getirdik. Devletin kurumlarında aynı şekilde, demin Hilmi Bey'le onu konuşuyoruz. Çamlıca Camii'nin altındaki yerler var ya Küplüce, Ferah Mahallesi vesaire oralar mesela, oralarda bu kentsel dönüşümü kabul edenler vurgunu vurdular."

Gençlerin Karadeniz doğal gazıyla ilgili müjdeyi merak ettiklerini belirtmesi üzerine Erdoğan, "20-21 Nisan inşallah karayla buluşturacağız." dedi.

Doğal gazın karayla buluşturulduğu zaman fiyatların da ciddi manada etkileneceğini dile getiren Erdoğan, Trakya'nın hub ilan edilmesinin işlerini kolaylaştırdığını, Avrupa'ya da doğal gazın Trakya'dan dağıtıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerdeki doktor kadrolarının da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz şimdi istiyoruz ki 30 başta büyükşehir, bunun dışında eğitim araştırma hastaneleri tüm bunlarda eğer biz doktor kadrolarımızı güçlü kılarsak en doğudan en batıya en kuzeyden en güneye, bütün hastanelerimizde bizim artık taşımacılık sistemi ne yapar? Biter. Yani bir yerde bir hastamız oldu, bir operasyon geçirecekti. Yani kalkıp da oradan oraya onu taşımamıza gerek kalmayacak. Niye her şeyiyle lüks hastanemiz olduktan sonra niye oradan oraya taşıyasın ki? Artık bizim bu dönemi yaşamamız lazım. Ve bir de tabii sağlık turizminde çok ciddi bir patlama var."

Sohbette bir hemşirenin, doktorlarla aynı ekipte yer aldıklarını belirterek, kadro artırılmasını ve teşvikte eşitlik istediğini söylemesi üzerine Erdoğan, "Hemşirelerde bir sınıf atlama olayını başarmamız lazım. Daha da öte bir şey. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz hemşirelerde bir üst segment var. O adeta doktor yetkisi kullanabiliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sohbette Togg ile ilgili de şunları dile getirdi: "Togg da bizim böyle bir teşvik vermemizde fayda var. Burada tek sıkıntımız var. Bu sıkıntımız da şu anda tabii malum, yani lityum. Buna ben akü demeyeyim hani akünün görevini ifa eden, o üretimi yapmak ki onun da fabrikasını Gemlik'teki fabrikanın yanına kuruyoruz. O fabrikanın kuruluşuyla beraber artık Togg enerji tüketiminde de bununla beraber çok daha seri üretim yapacak. Çünkü şu anda Türkiye genelinde birçok yerlerde istasyon noktasında istasyonlar kuruldu. Henüz yeterli değil. Ama bu kurulduğu andan itibaren icabında vatandaş kendi enerji tüketimini aracının bagajındaki o aküyle halletmiş olacak."

Sohbetin sona ermesinin ardından Erdoğan gençlerin Kadir Gecesi'ni ve bayramını tebrik etti.