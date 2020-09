HABERTURK.COM

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dış politikadaki gelişmelere değinerek, Doğu Akdeniz meselesine ilişkin, "Ortada diyalogla çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Ancak hakkaniyete uygun tekliflerle karşımıza gelinmelidir" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN HAKKINA HUKUKUNA, ONURUNA EL UZATMIYORUZ"

"Bu millet kükremiş bir sel gibi zincirlerini kırmış, önüne çekilen setleri çiğnemiş, dağları aşmış, enginleri kucaklamış şekilde hedeflerine doğru yürümektedir. Her kim bu yürüyüşte yanımızda olursa yol arkadaşlığımızı yaparsa gerektiğinde ekmeğimizi bölüşeceğimiz, yoluna canımızı ortaya koyacağımız dostumuzdur, kardeşimizdir. Buna karşılık bize pusu kuran, husumet sergileyen hele hele saldıran hiç kimseyi de unutmayacağımızın bilinmesini isterim.

Sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst etmeye kalkanlar kendi sonlarını elleriyle hazırlıyor. Gerilimden ve husumetten beslenen bir avuç muhterisin, siyasi ve ekonomik kazanç için ülkelerini felakete sürüklemelerini istemeyiz. Biz kimsenin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz. Sadece kendi hakkımıza, hukukumuza, kazanımlarımıza saygı gösterilmesini istiyoruz."

"TÜRKİYE'Yİ YOK SAYANLAR DİPLOMASİ MASASINA YAKLAŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini, haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha yüksek tonda duyulmaya başladıkça ülkemize müstemleke gözüyle bakanların telaşları da artıyor." dedi.

"EKONOMİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREK İÇİN YÜKSELİŞ MESAJI VERİYOR"

Ekonomide gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Ekonomimiz, ikinci çeyrekteki kısmi küçülmenin ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor." diye konuştu. Erdoğan devamla şunları söyledi:

Askeri ve siyasi tüm haklarımızı korumak için Doğu Karadeniz'de mücadele veriyoruz. Bir yandan salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime destek verirken diğer yandan büyük yatırımları hizmete sunmayı sürdürüyoruz. Bu gayretlerimizden somut neticeler de alıyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi milletimize umut vermiştir. İnşallah keşfedeceğimiz yeni rezervlerle milletimizin sevincini daha da arttıracağız. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Güney sınırlarımızı güvenli hale getirmek için yaptığımız harekatları kararlılıkla sürdürüyoruz. Ekonomimiz üçüncü çeyrek için çok ciddi yükseliş mesajları veriyor. Sanayi üretiminde artış yüzde 4,4'ü buldu. Açtığımız otoyol projeleri ülkemizin insan ve yük taşımacılığı kapasitesini yükselterek 83 milyon vatandaşımızın tamamının refahına artış sağlıyor. Su medeniyettir, yol medeniyettir. Yolu olmayan medenilikten bahsetmesin. Hizmete sunduğumuz her baraj sulama ve enerji altyapımızı bir adım daha öteye taşıyor. İhracatçılarımız her zamanki gibi destan yazmayı sürdürüyor. Tarımda oldukça bereketli sezonu geride bırakıyoruz. Turizm ve ticarette kayıplarımızdan bir bölümünü telafi ettik.

"BM SALGINLA MÜCADELEDE VARLIK ORTAYA KOYAMADI"

Erdoğan, "Pek çok insani krizde riyakarlığını, çıkarcılığını ispat eden ülkelerin dünyaya hak ve adalet dağıtamayacağını bir kez daha tekrar ediyoruz. Birleşmiş Milletler, salgın sürecinde bir kez daha sınıfta kaldı. Salgının varlığını dahi ancak haftalar sonra kabul eden Birleşmiş Milletler, salgınla mücadele için gereken tedbirlerin alınması, ihtiyaçların karşılanması konusunda da hiçbir varlık ortaya koyamadı." dedi.

Bölgesel ve küresel meselelerde dünyanın en geniş tabanlı bu platformda salgın konuşulacak, tartışılacaktır. Türkiye olarak BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası platformlardaki haksız, adaletsiz, çarpık yapıyı 'dünya beşten büyüktür' diyerek eleştiriyoruz. Mevcut yapının artık sürdürülemez olduğu gerçeği yaşanan hadiselerle kendini gösteriyoruz. Bu tespite mesafeli duranlar geldiğimiz noktada haklılığımızı tespit etmiştir. BM salgın sürecinde bir kez daha sınıfta kaldı. Salgının varlığını dahi ancak haftalar sonra kabul eden BM, gereken tedbirlerin alınması, ihtiyaçların karşılanması konusunda hiçbir varlık ortaya koyamadı. Türkiye 146 ülkeye tıbbi malzeme desteği verirken el uzatırken BM'nin böylesine çaresiz kalması tespitimizin doğruluğunu teyid etti. Medeniyetimizin mazluma ve mağdura yardıma tavsiyesi doğrultusunda bu faaliyetleri her alanda yürüten bir ülkeyiz. Türkiye böyle bir ülke. Sömürgeci ve soykırımcı geçmişe sahip olan batı kaşıkla verip kepçe ile alması hasebiyle Türkiye'nin bu hasbi anlayışını anlamakta zorlanıyor.