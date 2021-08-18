Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Etiyopya Başbakanı Ahmed'i Ankara'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerimizin 125. yılını kutluyoruz. Bu ilişkilerin temeli 1896 yılında Sultan 2. Abdulhamid devrinde atılmıştı. Bugün Etiyopya ile dostluk temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik.

"ETİYOPYA'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI 2.5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE"

Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam sağlıyor.

Etiyopya makamlarının şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile önemli projelere imza atıyoruz.

"ETİYOPYA'DAKİ TÜM FETÖ OKULLARI MAARİF VAKFI'NA DEVREDİLDİ"

Bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdik. Etiyopya hassas bir süreçten geçirmektedir. Afrika'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir. Mevcut sorunların itidal çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına büyük önem atfediyoruz.

Etiyopya ile ilişkilere yeni bir ivme kazandırdık. Etiyopya'daki tüm FETÖ okulları, Maarif Vakfı'na devredildi. Etiyopya Başbakanı'na teşekkür ediyorum."

"YENİ YATIRIMCILAR İÇİN OLUMLU ORTAM YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Etiyopya Başbakanı Ahmed ise şu ifadeleri kullandı:

"Etiyopya Türkiye ile dostluğunu son derece önemli olarak değerlendiriyor. Türkiye stratejik konumu nedeniyle uluslararası anlamda etkili ve küresel ilişkilere şekil veren bir ülke.

Bugün modern Türkiye ulusal anlamda bir model teşkil ediyor ve milli kalkınma için bir örnek teşkil ediyor. Bütün bunlar kendi halkının çıkarlarıyla tanımlanıyor. Bu nedenle başarılı, dinamik ve sağlam bir ekonomi geliştirmiş bir ülke.

Yatırım için olumlu ortam yaratmaya, Türk yatırımcıları beklemeye devam edeceğiz.