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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te açıklamalar - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'te açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, deprem bölgesi Gaziantep'e gitti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te açıklamalar - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa sürede aştık.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY 200 BİN KONUT İÇİN İLK KAZMAYI VURACAĞIZ"

Şehrimizde 100 bine yakın vatandaşımızı çadırlarda, 4 bin 500 vatandaşımıza konteynırlarda barınma imkanı sağlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı uzman personelimiz yoğun şekilde hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Gaziantep'te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesi tamamlandı.

Buna göre 37 bin 645 bağımsız bölümden oluşan 16 bin 211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Nurdağı'nda ise 5 bin 549 bina 13 bin 463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığı tespit edildi. En kısa zamanda konut, işyerleri ve kültürel varlıkları ile şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplamda 200 bin konut için ilk kazmayı vuracağız.

Gaziantep'teki köy evlerini ahırı, bahçesi, özgün mimarisiyle inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 11 ilimizde konut ve köy evi olarak Mart ayında 271 bin hane sayısının inşaatına başlayacağız. İlerleyen aylara göre bu sayıları tekrar belirleyeceğiz. İnşallah devlet millet el ele vererek zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz. Gaziantep'in tarihi kimliği, demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Binlerce yıldır büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirlerimizin yaralarını sarmakla kalmayacak, vatandaşlarımızın geleceğine güvenle bakacak altyapıyı sağlayacağız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz.

"AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ENGEL TANIMIYORUZ"

Van depreminde Van'ı nasıl kısa sürede inşa ve ihya ettiysek, Bingöl depreminde Bingöl'ü yeniden nasıl inşa ettiysek, İzmir'i nasıl kısa zamanda nasıl inşa ettiysek, Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarına oraları nasıl sıfırdan ihya ettiysek aynı şekilde Kütahya'yı nasıl ihya ettiysek bu iktidar şimdi de 11 ilimizde bu sıkıntıları süratle aşacaktır.

Nitekim kısa zaman önce malum Elazığ depreminde, Malatya'da oralarda da biliyorsunuz aynı şekilde bütün inşa ve ihya çalışmalarını başarıyla yürüten bir iktidarız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz.

Aynı milletin mensupları olarak bu büyük imtihan karşısında kenetlenerek ülkemizi felaha kavuşturacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diliyorum."

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